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17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Taha Akgül yarı finalde kaybetti

16 Eylül 2023, Cumartesi 22:00
Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde kaybetti.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Khotsianivskyi'yi 3-0 yenerek, yarı finalde İranlı Amir Hossein Abbas Zare ile karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yarı finalde Abbas Zare'ye 4-0 mağlup oldu.

Taha Akgül, şampiyonada bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Öte yandan milli güreşçilerden 70 kiloda Servet Coşkun, ikinci turda Japon rakibi Yoshinosuke Aoyagi'ye 6-4 mağlup oldu. 86 kiloda Osman Göçen ise üçüncü turda Özbek rakibi Javrail Shapiev'e 11-0 yenilirken, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ise çeyrek finalde Kırgızistanlı rakibi Taiyrbek Zhumashbek'e 4-2 mağlup oldu.

AA

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