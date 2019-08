TFF Başkanı Özdemir'den 'yabancı sayısı' açıklaması

TFF Başkanı Özdemir, "Sözleşmede 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AA Spor Masası'na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı.

TFF Başkanı Özdemir, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası oylamasını hatırlatarak "2016 yılında Fransa'ya karşı bir oyla kaybettik. En son 2024'ü çok istemiştik. Çok iyi mücadele ettik. Rakip Almanya'ydı. Ona karşı kaybettik ama duracak değiliz. Gösterdik ki bu işlerin en iyisini yapabiliriz. Türkiye buna hazır. Statlarıyla, alt yapısıyla havalimanları ve metrolarıyla hazır." değerlendirmesinden bulundu.

UEFA Süper Kupa finali öncesinde Çırağan Sarayı'nda bir gala yemeği yaptıklarını ve misafirleri çok iyi bir şekilde ağırladıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Biz duran bir millet değiliz. Biz daima ileriye koşan bir milletiz. Hedef şimdi 2028'i almak. İlk hedefimiz budur. Bunu açık açık tüm UEFA yetkililerine söyledik. Gördüler ki Türkiye 2028'e hazır. Biz bunu gösterdik. İnşallah da bunu alacağız. Biz buna layıkız. Süper Kupa iyi bir referans oldu. Tüm arkadaşlarıma canıyürekten teşekkür ediyorum. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız bu organizasyonu yapmamızda bize büyük destek oldular. Hepsine teşekkürü borç biliyorum."

"Süper Kupa'yı almak gerçekten büyük bir olay"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini en iyi şekilde organize ettiklerini ifade etti.

Müsabakanın çok güzel olduğunu anlatan Özdemir, "Süper Kupa'yı almak gerçekten büyük bir olay. Şampiyonlar Ligi finalini yaptık, arkasından UEFA Avrupa Ligi'nin finalini de burada yapmıştık. Süper Kupa'yı ilk kez bize verdiler. Biz de layıkıyla, dört dörtlük bir programla bu işi yaptık." ifadelerini kullandı.

"İstanbul ve Türkiye'miz artık eski noktaları çok geride bıraktı"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin her yönüyle organizasyonları çok iyi yaptığını savundu.

Türkiye'nin altyapısının ve otellerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Tüm UEFA yöneticilerine gösterdik ki biz Türkiye olarak organizasyonu çok iyi yapıyoruz. Ülkemizdeki beş yıldızlı otellerimiz 6-7 yıldız seviyesinde oteller. Stadyumlara yakın birçok otelimiz var ve hepsi dünya markası. İstanbul ve Türkiye'miz artık eski noktaları çok geride bıraktı." şeklinde konuştu.

"Avrupa'daki Türk takımlarının alacağı her puan bizim için önemli"

Başkan Özdemir, Avrupa'da mücadele edecek Türk takımlarının son durumlarını da değerlendirerek, "Bu takımların alacağı her puan bizim için önemli." dedi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü gerekli puanları alamazsak, arkamızdan bizi takip eden Hollanda gibi ülkeler var, önümüze geçecekler. O zaman bizim Şampiyonlar Ligi'ne tek takımımız direkt gidiyor. Bunu tehlikeye atabiliriz. Takımlarımız da bunun farkındalar. Gerekli çabayı gösteriyorlar. İnşallah iyi puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki gruplara iki takım katılsın. İnşallah bunu da sağlayacağız. Gittiğimiz yol doğru bir yol."

"Kulüp Lisans Talimatı ile kulüpler mali kaostan kurtulacak"

Kulüp Lisans Talimatı ile kulüplerin artık eskisi gibi hesapsız harcama yapamayacağının altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"Bir defa durum değişti artık. Artık öyle takım harcama yapacak, UEFA'dan belki kontrol gelir, ikaz gelir, ceza gelirden önce artık TFF olarak bu işin takipçisiyiz ve UEFA'ya fırsat vermeden varsa eğer gerekli cezaları ihtardan başlamak üzere, para cezası, kadro cezası, bırakın bunları, puan silmeye kadar çok önemli cezaların olacağı bir talimatnameyi yayınladık ve uygulamaya başladık. Borçlar hızla tırmandı, 'takımlarımızın 10 milyar lira toplam borçları var' sözleri konuşulurken bir anda bu rakamın 14 milyar liraya çıktığını gördük. Ayrıca bu borcun toplamının yüzde 80'i dört kulübe ait. Bir facia da orada. Avrupa'da boy gösteren, iddialı olan dört takımımızın borçları kulüplerimizin toplam borcu olan 14 milyarın neredeyse yüzde 80'i. Bu bizim için en büyük ikazdı. Öyle bir duruma gelebiliriz ki dört takımımız birden UEFA'dan ceza alıp Avrupa kupalarına bile katılamama durumunu yaşayabilirdik. Bu borcun büyük kısmı bankalara, piyasaya, futbolculara ve çeşitli 3. ve 4. şahıslaraydı. 'Ne yapabiliriz' derken, 'bu iş böyle yürümez' dedik. UEFA ile olan görüşmeler, geçen yönetimde de başkan yardımcısıydım, o zamandan başlayan çalışmalarla 'bu işi biz ele almalıyız' dedik."

"Süper Lig'de bugün 18 kulüp var 10 tanesinin hiçbir borcu yok." sözlerini kullanan Nihat Özdemir, şöyle konuştu:

"Sekiz kulübümüzde sıkıntı var. Birinci ve ikinci ligde de sıkıntı var ama ağırlık 18 takım olan Süper Lig'de. Dört büyüğü söyledim zaten. Buna bir çare bulmamız gerek. Yeni bir sicil kurulu meydana getirdik. 1 Haziran'da göreve geldik, sicil kurulu 5 kişiydi onu 7'ye çıkardık. 7 kişinin içerisinde üç tane Bankalar Birliği'nden bankacı arkadaşımız var. Kulüplerimizin bilançolarını iyi okuyan, iyi değerlendiren 3 önemli arkadaşımız var. Bu çok büyük avantaj ve üç yeminli mali müşavir arkadaşımız da var. Her biri Türkiye'de seçilmiş ve ismi olan arkadaşlar. Bir de bunun hukuk tarafı var. Bir hukuk profesörü arkadaşımız da sicil kurulunun üyesi olacak dedik. Kulüplerin tüm bilançolarına alıp, eksik olanları tamamlatıyoruz. Haziran'da genel kurul olduğu için ve lisans kurulumuzu yeni tayin ettiğimiz için ancak çalışmaları tamamlayacaklar ve 2 Eylül'de her kulübün harcama yetkisini, harcama limitini çıkaracağız. Eğer burada takip edeceğiz, harcama limitlerini aşarlarsa belki ocak ayında transfer kısıtlaması getireceğiz, para cezaları, kadro kısıtlaması, puan silmeye kadar giden cezalarımız var. Öyle verilebilir yok, para cezası verilebilir yok, silinir var. Düşünün bir-iki puan sildik şampiyonluk yolunda, küme düşme yolunda bir iki puanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Son iki sezona bakalım, bir iki puanla şampiyonluk belirleniyor. Onun için çok önemli, biz bunu disipline edeceğiz."

Kulüp Lisans Talimatına göre kulüpleri 3 yıllık bir periyotta inceleyeceklerinin altını çizen Özdemir, "Harcama limitini verdik takıma, ilk yıl yüzde 30'unu aşabilir. İkinci yıl ancak yüzde 15 aşabilir, üçüncü yıl ne harcama limiti vermişsek onda kalır. Bunu aştığı anda biraz önce söylediğim cezaları kolaylıkla uygulayacağız. Bunda kararlıyız, bu yolda yürürken hem UEFA ile hem de Bankalar Birliğimizle görüşerek bu işe girdik. Herkes, biz, kulüplerimiz, bu işe ciddi bakarlarsa Türkiye'de futbolun mali kaosunu, mali sıkıntıları, mali faciayı atlatabileceğimize inanıyoruz. Bankalarımız bir bir yapılandırma yapıyor, bizim işimiz değil, devletin de işi değil, banka alacaklı, kulübün bilançosu belli, belirli bir periyot ödemesiz süre tanıyorlar, her takımın bilançosuna göre...." ifadelerini kullandı.

Bu incelemelerde muhattaplarının kulüplerin Sportif AŞ'lerinin olduğunu aktaran TFF Başkanı, "Örneğin, Fenerbahçe'de Fenerbahçe Derneği var. Bu dernek Sportif AŞ'nin sahibi ama basketbolun ve voleybolun da sahibi. Ama başka çaremiz yok. Sportif AŞ'nin içinde sadece ve sadece futbol var. Onların hepsini kontrol ediyoruz, bilançodaki tüm hareketleri kontrol edecekler arkadaşlarımız. Dernek olarak yoluna devam edenler var." şeklinde konuştu.

"Yöneticilerinin de mali olaylardan sorumlu olma maddesi mutlaka konmalıdır"

Nihat Özdemir, "Spor Yasası ne zaman çıkacak? Kulüp başkanlarına borçlardan sorumlu olacaklar mı, adli ceza alabilecekler mi?" sorularına ise şu yanıtı verdi:

"Spor Yasası gündemde, 6222 sayılı yasayı, bazı maddelerde çok önemli açıklıklar vardı. Evet stadyumda disipline etmiştik ama bazı olaylar oluyordu. Otobüslerle gelince olaylar oluyor, toplanma yerlerinde olaylar oluyordu, yasanın dışındaydı bunlar, artık hepsini içine alındı. Buna çok önem veriliyor, Gençlik ve Spor Bakanımız bu işin üzerinde, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanımız üzerinde, en kısa zamanda o yasayı getireceğiz. Artık onların da kulüp yöneticilerinin de mali olaylardan sorumlu olma maddesi mutlaka konmalıdır. Biz bu kanayan yaranın üzerine gitmemiz gerekiyor. Bankalar da bunu böyle istiyor. Yapılandırma yaparken kulüplerin başkanlarını gerçekten çok sıkı durumda denetliyorlar. Eğer bir kulüp başkanı bankaların verdiği harcama yetkilerinin dışına çıkarsa, onların şahsi mal mülklerine kadar gidecek şekilde bazı maddeleri gündeme sokacağız."

Her şeyi bir anda değiştiremeyeceklerini zamanla istedikleri noktalara geleceklerine inandıklarını vurgulayan Özdemir, "Her şey bir anda olmaz, bu bir süreçtir. Biz bunu yapa yapa o noktaya geleceğiz. Beş yıl önceki Türkiye'nin spor yapısı, tribün disiplini ile verilen cezalar ile bugün aynı mı? Çok daha kötüydü. 3 Temmuz'da yaşadıklarımızı herkes biliyor, sahaya insanlar indi... Bugün çok daha farklıyız. Mali yapılandırmalara geldik, 5 sene önce böyle bir şey olabileceğini hayal bile edemezdik. Bugün bunu yaptık ve uyguluyoruz, göreceğiz neticelerini. Mutlaka dediğiniz gibi müdahaleler olacak. Ama ne kadar az müdahale olursa bilelim ki Türkiye'ye daha çok yarar sağladığımızı unutmamamız gerek. Disiplin olan her şeyde başarı gelir." diye konuştu.

"beIN Sports'tan alabileceğimiz en iyi rakamı aldık"

Nihat Özdemir, yaklaşık 2,5 aylık görev sürelerinde önemli sorunları çözmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bizi bekleyen en önemli konulardan birisi beIN Sports ile olan problemlerdi. Zaten son bir yıldır biz bu problemleri yaşıyorduk. FIFA kongresi için Paris'e gittiğimizde beIN Sports'un üst yöneticisini ziyaret ettik. Sorunları orada konuştuk. Hatta 2018-2019 sezonunun son taksiti duruyordu. Bunun ödenmesini kendisinden rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve ertesi gün bize parayı çıkardı ve biz de kulüplerimize dağıttık. 2018-2019'dan kalan borcumuz yok." diye konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha sonra 2019-2020 sezonun ilk taksitinin ödenmesinde problem yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"O da yüzde 25 kadardı. Çok da detaylarına girmek istemiyorum ama her konu konuşuluyordu. beIN Sports ile 14'e yakın toplantı yaptık. Bazı toplantılarda Kulüpler Birliği Vakfından arkadaşlarımız yanımızda oldular. 14. toplantının sonunda Kulüpler Birliği Vakfı ile bizlerin 'evet' dediği ve beIN Sports'u razı ettiğimiz anlaşmayı imzaladık. Geçen seneye göre yüzde 10 gibi daha düşük bir rakamla anlaşma sağladık. Sağ olsunlar ilk taksitimizi ödediler. Biz de bunu hemen kulüplerimize dağıttık. Sadece Süper Lig kulüplerine değil, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig de dahil olmak üzere 126 kulübe bu paraları dağıttık. Bu paralar dağıtıldıktan sonra herkes transferlerini ve eksikliklerini tamamlayarak sezona hazır hale geldi."

beIN Sports ile yaptıkları yeni anlaşma çerçevesinde aldıkları miktarın biraz azaldığını vurgulayan Özdemir, "beIN Sports'tan alacağımız para biraz azaldı ama alabileceğimiz en iyi rakamı aldık. Türk lirası bazında baktığımızda ilk taksit olarak geçen seneye göre bu sene yüzde 130 daha fazla para dağıttık. Türk lirası olarak düşündüğümüz zaman kulüplerimize böyle fazla para dağıttık. Anadolu kulüplerimiz yedişer milyon almıştı, şimdi on yedişer milyon aldı. Artık dövizde de bir denge rakamıyla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Göstergeler de o yönde." ifadelerini kullandı.

"Sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirilmeli"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, sahada görev alacak yabancı oyuncu sayısına bir kısıtlama getirmeleri gerektiğine inandığını söyledi.

Uygulamada olan yabancı kontenjanıyla ilgili kararın 5 yıl önce alındığını hatırlatan Özdemir, "Sayın Fatih Terim o zaman Türkiye Futbol Direktörü'ydü. O dönem bizim yönetim ile Fatih Terim'in görüşmeleri neticesinde 28 kişilik kadroda 14 yabancının olabileceğini ve oynatmada yabancı sınırının kaldırıldığını ilan ettik. Ancak öyle önemli maçlar oldu ki bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşı'mız okunurken, baktığımızda hiçbir Türk'ün olmadığını gördük. Bu bazı yerleri, insanları rahatsız etti, üzdü. Bu sayının fazla olduğunu, orada Türk oyuncularımızın olması gerektiğini söylediler." şeklinde görüş belirtti.

Nihat Özdemir, mevcut yabancı kontenjanın, A Milli Takım'a, Türk oyuncuların performansına ve altyapılara etki edip etmediğinin kamuoyunda tartışıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun doğru bir neticesini bulmuş değiliz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Etkilenme derecesini de bilmiyoruz. Milli takımımız iyiye doğru gidiyor. Birçok oyuncumuzu yurt dışına ihraç ettik. Bu futbolculardan takımlarımız 120 milyon avro civarında gelir elde etti. Futbolcularımızın yurt dışına gitmesi ve milli takımımızın başarılı performansının bu sistem neticesinde olup olmadığını iyi analizini iyi yapmamız lazım. Sözleşmede 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ancak federasyonun bir gecede bunun kararını verebilecek bir durumu yok."

Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşüp konuyla ilgili uygun bir çözüm bulacaklarının altını çizerek, "Bizim de beklediğimiz bazı şeyler var. Konunun birçok unsuru var. Bunların neticesinde bir karar vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Biz MHK'nin kararına müdahale edecek değiliz"

Özdemir, TFF Merkez Hakem Kurulunun (MHK) bu iki hakemle ilgili almış olduğu kararların kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu MHK'nin kararıdır. Biz de onayladık. 'Galatasaray lehine 2 karar verdi diye, böyle oldu.' şeklinde kamuoyunda tamamen yanlış bir şey var. Benim açıklamalarımın tamamını izlerseniz böyle bir şey olmadığını söyledim. Bütün sezon gösterdikleri performans nedeniyle MHK devam etmeme kararı aldı. Biz onların kararlarına müdahale edecek değiliz, onayladık. 'Bir takım lehine veya aleyhine karar verdiler' diye, bir karar alınmadı. Bu yıl inanıyorum ki yeni bir MHK'yle yola çıktık. Genç isimlerimiz var. Fikret Orman 'Eski hakemlerin yaptığı hataları hazmedemiyorum, yeni hakemler gelsin, onlar hata yapacaksa yapsın.' demişti. Yeni MHK bu yönde yürüyor. Yeni birçok isimle yola devam edecekler. İnşallah da başarılı olurlar."

"Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluk hakları beIN Sports'ta"

Nihat Özdemir, Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluk haklarının yayıncı kuruluş beIN Sports'ta olduğunu ve gerekli görüşmeleri onların yaptığını dile getirdi.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluk hakları beIN Sports'ta. Bizim dışımızda görüşmeler devam ediyor. Mutlaka bir isim bulacaklar. Anlaşma yapacaklar, bize söyleyecekler. Biz de uygun görürsek onlar için bir gelir kaynağı olacak. İnşallah bu devlet olmaz, keşke bir özel sektör ya da dışarıda bizler tarafından sevilen bir marka olsa. beIN Sports'a kalmış bir olay. Bu hakkı kullanmak onların elinde. Hiçbir gün Türk ekonomisinin geleceğinden bir saniye bile bir iş adamı olarak endişem olmadı. 2018 Ağustos'tan bu yana birçok şey yaşadık. Hiçbir yatırımımızda şüphemiz olmadı. Sporda da böyle düşünüyorum. Çok yakın zamanda çok iyi şeyler yakalayacağız.

"UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor"

VAR sistemi kayıtlarına ilişkin Özdemir, "UEFA, kayıtların yayınlanmasını istemiyor. Hollanda yayınlamış olabilir ama bütün ülkelerde bu kayıtlar yayınlanmıyor. Biz de bu direktiflere göre yayınlamıyoruz. Bu yıl da böyle bir karar alınmış ve buna devam edeceğiz. TFF Başkanı olarak benim bile bu kayıtları dinleme yetkim yok. VAR odasına giremem, bu kayıtları dinleyemem. Dinlemek de istemem ayrıca. Abdurrahim Albayrak'ın bir iddiası oldu. Bunun sonlanmasını ve kamuoyunda daha çok konuşulmasını istemiyoruz. Federasyon olarak kendi içimize baktık. Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Olmadığına inanıyoruz. Eğer öyle bir şey olursa çok üzülürüm. Bununla ilgili acımasız kararlar alacağımızın da bilinmesini isterim." diye konuştu.

Geçen sezon VAR kayıtlarını dinlediğini iddia eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la görüştüklerini söyleyen Özdemir, bu konunun yeniden gündeme getirilmesinin kimseye bir faydası olmayacağını vurgulayarak, "Geçmişte kalmış bir olayı tekrar köpürtmenin, kamuoyunu rahatsız etmenin bir fayda sağlayacağına inanmıyorum. Bu sene bu işi daha ciddi tutuyoruz. Böyle bir şey olmasını istemiyoruz. Böyle bir şey varsa hukuksal olarak sonuna kadar gitmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı

Özdemir, TFF içinde bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına yönelik, "Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Bu zincirdeki arkadaşlarımızın birçok şeyine dikkat ediyoruz. Böyle bir şey olacağına inanmıyorum, inşallah da olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizim anayasa mahkememiz, yargıtayımız Tahkim Kurulu'dur"

Başkan Nihat Özdemir, başta Fenerbahçe olmak üzere çeşitli takımların şampiyonluk sayısına itiraz etmesinin gündemde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aziz Yıldırım döneminde başlamıştı o çalışmalar. Bu bir süreçtir, devam ediyor. Bu konu son zamanlarda Fenerbahçe tarafından çok gündeme getiriliyor. Böyle bir istekleri var. Bu beni aşan bir konu. Böyle bir şeye lüzum var mı yok mu yönetim kurulu olarak kendi içimizde tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Burası bir hukuk devleti. Sporda da hukuk var. Türk futbolunda bir tahkim olayı var. Bizim anayasa mahkememiz, yargıtayımız Tahkim Kurulu'dur. O kurulun kararları kesindir. Eğer böyle bir durum varsa başvuracaklar. Biz yönetim kurulunda tartışacağız. Bir noktaya getireceğiz. Bundan memnun olmayan kulüpler tahkime giderler. Tahkimin neticesinde iş kesindir. Başka bir hukuksal yol da yoktur. Son noktayı TFF Tahkim Kurulu koyar. Şu an bir gelişme yok. Bize böyle bir resmi müracaat da yok. Kamuoyunda, medyada konuşuluyor ama bize gelen bir olay yok."

"Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz"

Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF'nin ilişkilerinin çok iyi olduğunu kaydeden Nihat Özdemir, "Bazı zamanlar sizleri ilgilendiren konularda Kulüpler Birliği'nden bazı arkadaşlar bizim yönetim kurulu toplantısına gelsin, canlı dinleyelim kararı öyle verelim. Bizimkiler de sizinkilere gelsin, sizin yönetim kurulunda bunları tartışırız, fikirlerimizi söyleriz. Bir karara varılır, yolumuza devam ederiz, diyoruz. Şeffaflıktan, diyalogdan Türk futboluna fayda geleceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni sezonda takımlardan korakor mücadele ve saygı beklediklerini belirten Özdemir şunları söyledi:

"Ligler başlıyor. Kardeşlik olmalı, saygı olmalı, ırkçılık olmamalı, takımlar 90 dakika içinde sahada sonuna kadar mücadele etmeliler. Hakem son düdüğü çalınca maç bitmiştir. Bundan sonra destek ve arkadaşlık olmalıdır. Süper Kupa'nın gala yemeğinde Liverpool ve Chelsea başkanları konuşma yaptılar. Liverpool Başkanı, 'Yarın akşam sahada korakor mücadele edeceğiz. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Maç bitince dostluğumuz başlayacak. Dost olursak futbolumuzun değeri artar.' dedi. Sahada mücadele olmalı. Sevgi, saygı, hakeme saygı, futbolcuların birbirine saygısı, stada gelenler ve televizyon başındakilere yansıyacak. Artık kimse kavga istemiyor."

"En az ceza verdiğimiz bir sezon yaşayalım"

Nihat Özdemir, bütün liglerdeki kulüp başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin birbirine saygı ve sevgi göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Neticede olarak 90 dakikalık bir futbol maçı. Maçtan sonra herkes birbirinin yüzüne bakmalı, birbirini sevmeli. Son düdük çalındıktan sonra ne kadar müdahale ederseniz edin bir şey değiştiremiyorsunuz. Dün akşamki Süper Kupa'da 120 dakikanın nasıl geçtiğini anlamadık. Top bir o kalede bir bu kalede. Yalnız bizim şampiyonluğa yürüyen takımların değil, Anadolu'daki illerimizin takımlarının maçlarının da güzel olmasını istiyorum. Kardeşliğin, saygının ve güzel futbolun, güzel maçların, güzel gollerin veya güzel kaleci kurtarışlarımızın olduğu maçların olmasını istiyorum. Can sağlığıyla olsun. En az sakatlıkların yaşandığı, en az hakem hatalarının olduğu, saha içi ve saha dışı en az olayların olduğu." diye konuştu.

6222 sayılı kanun ile çok ağır maddeler getirildiğini hatırlatan Özdemir, "Talimatnamelerde çok önemli derecede bazı ağır maddeler getirdik. Hakemlere müdahale, koridor odalarında veya antrenörlerin, teknik direktörlerimizin hakemlere müdahalelerine çok önemli kısıtlamalar getirdik. Disiplinden hiç vazgeçmeyeceğimizi herkes bilsin. Ama biz şunu istiyoruz, en az ceza verdiğimiz bir sezon yaşayalım." ifadelerini kullandı.