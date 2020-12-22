TFF'den tartışmalı karar

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, liglerin ikinci yarısında Kovid-19 nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıklaması kulüpleri zor durumda bırakacak.

Türkİye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ikinci yarısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacak olmalarına ilişkin, karşılaşmaları erteleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Özdemir, TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, maçları ertelemeleri durumunda oynatacakları zaman bulunmadığını belirtti. Takımların 9 futbolcuyu tamamlayamaması durumunda hükmen mağlup sayılacağını hatırlatan Özdemir, "Bakın bu hafta pazar, çarşamba, pazar oynuyorlar. Ocak ayında yine böyle, ocak ayında takımlar eğer Türkiye Kupası da oynuyorsa 4 günde bir maç yapacak, hiç erteleme yerimiz yok, hafta araları dolu. Onun için bizim bu maçları ertelediğimiz zaman oynatacağımız yer yok. Bu kararı aldık bugün ve bu şekilde eğer 9 futbolcu da dahil sahaya çıkamıyorlarsa 3-0 yapıp yolumuza devam edeceğiz. Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Aldıkları kararla altyapıdan oyuncuların önünü açtıklarını da dile getiren Özdemir, "Kovid testlerini yaptırmak şartıyla altyapıdan oyuncularla sahaya çıkabilirsiniz, dedik. 14 oyuncu kalıncaya kadar devam ediyorduk, yani 14 oyuncusu olduğu zaman çıkıp oynayabiliyordu. Bunu da 9'a düşürdük, yani 9 oyuncunuz varsa yine sahaya çıkıp futbolunuzu oynayabilirsiniz. Ama eğer 9 oyuncu ile de sahaya çıkmak durumunda değilseniz biz maçları erteleyemeyecek, hükmen mağlup kabul edecek, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.