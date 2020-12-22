"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

TFF'den tartışmalı karar

22 Aralık 2020, Salı 17:00
Türkiye Futbol Federasyonu’nun, liglerin ikinci yarısında Kovid-19 nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıklaması kulüpleri zor durumda bırakacak.

Türkİye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ikinci yarısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacak olmalarına ilişkin, karşılaşmaları erteleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Özdemir, TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, maçları ertelemeleri durumunda oynatacakları zaman bulunmadığını belirtti. Takımların 9 futbolcuyu tamamlayamaması durumunda hükmen mağlup sayılacağını hatırlatan Özdemir, "Bakın bu hafta pazar, çarşamba, pazar oynuyorlar. Ocak ayında yine böyle, ocak ayında takımlar eğer Türkiye Kupası da oynuyorsa 4 günde bir maç yapacak, hiç erteleme yerimiz yok, hafta araları dolu. Onun için bizim bu maçları ertelediğimiz zaman oynatacağımız yer yok. Bu kararı aldık bugün ve bu şekilde eğer 9 futbolcu da dahil sahaya çıkamıyorlarsa 3-0 yapıp yolumuza devam edeceğiz. Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı. Aldıkları kararla altyapıdan oyuncuların önünü açtıklarını da dile getiren Özdemir, "Kovid testlerini yaptırmak şartıyla altyapıdan oyuncularla sahaya çıkabilirsiniz, dedik. 14 oyuncu kalıncaya kadar devam ediyorduk, yani 14 oyuncusu olduğu zaman çıkıp oynayabiliyordu. Bunu da 9'a düşürdük, yani 9 oyuncunuz varsa yine sahaya çıkıp futbolunuzu oynayabilirsiniz. Ama eğer 9 oyuncu ile de sahaya çıkmak durumunda değilseniz biz maçları erteleyemeyecek, hükmen mağlup kabul edecek, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. 

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hedef sivil toplumu susturmak

    İsrail'de yeniden erken seçim kararı

    Küresel salgının son 24 saati

    Oruç Reis'e ilişkin yeni Navtex ilan edildi

    Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendiren Koca'dan 'aile içi bulaş' uyarısı

    Sanayi olmadan kalkınmadan bahsedilemez

    AİHM'den Selahattin Demirtaş hakkında karar

    Konutta satış düştü, fiyat arttı

    Henüz telaşlanacak bir durum yok

    “Türkçe Kur’an” skandalına tepki

    Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını protesto edildi

    'Bir esnafın cümlesi artık tarihsel bir cümle haline geldi'

    Akşener: Bütçe açığı, millet yerine eşi dostu yandaşı düşünmekten dolayı oluştu

    Fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya ceza

    'Suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir'

    '2040'a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı risk'

    'Ülkemize giriş yapan 335 yolcu izolasyona alındı'

    4 şehir için kar uyarısı

    Salgın gündemiyle son 24 saat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cezaevlerini ezaevi yaptılar
    Ahmet BATTAL

    Hukuk devletine korona töreni
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Cezaevi sayısı ile övünülür mü?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin sancılı doğumu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde neden hesaba çekiliriz?
    Raşit YÜCEL

    Dersler devam ediyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Müzeyyene

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.