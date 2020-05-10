TFF: Uzun bir süreç bizi bekliyor

TFF, Kovid-19 sürecinde futbol paydaşlarının tümünün sağlığı düşünülerek sezonun tamamlanmasının amaçlandığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada (TFF), Başkan Nihat Özdemir'in gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından yaşanan tartışmalara değinilerek, "Bilinmesini isteriz ki TFF Yönetim Kurulu üyelerinin, profesyonel liglerin, futbol ailesinin paydaşlarından tek bir ferdin sağlık sorunu yaşamadan bitirilmesi dışında amacı yoktur." denildi.

Futbol ailesinin tüm fertlerine ve güzide kulüplere gönül vermiş tüm futbolseverlere karşı sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket edildiği vurgulanarak, "İlk günden bu yana bu sorumluluğa uygun olarak hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in 'şimdilik' vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra, liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen 'Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu' yorumları, hepimizi incitmiştir. Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan, sahada yarışarak bitirilmesidir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçların seyircisiz oynatılmasına, ilk ölümlü vakaların sonrasında da liglerin ertelenmesine başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önderliğinde, ilgili makamlar ve yetkililerle istişare edilerek karar verildiği hatırlatılırken, şu görüşler paylaşıldı:

"Devletin yetkili kişi ve kurullarıyla yapılan istişarelerin ardından, Avrupa'da bu konuda radikal kararları en çabuk veren federasyon olduğumuz dikkatlerden kaçmamalıdır. Salgında vakalar artarken liglerin ertelenmesi konusunda karar veren yönetim kurulumuzun, salgının kontrol altına alınma dönemine geçilen günlerde, devletin yetkili kurullarının ilan ettiği 'yeni normallere' dikkat ederek 40 gün sonrası için takvim belirlemesi, yapması gereken bir görevdir. Yeni normale giden süreçte, diğer alanlarda kararlar nasıl devletin ilgili ve yetkili kurullarının onayı ve tavsiyesiyle hayata geçiriliyorsa, futbol müsabakalarının fiilen başlaması da belli kurallar dahilinde olacaktır."

"Uzun bir süreç bizi bekliyor"

Nihat Özdemir'in açıkladığı takvimin dışında, farklı 7 başlama tarihinin de ülkenin konuyla ilgili ve yetkili tüm birimleriyle paylaşıldığı vurgulandı.

Başkan Nihat Özdemir'in basın toplantısında 'şimdilik' vurgusunu üstüne basa basa yaptığı aktarılırken, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Elbette TFF liglerin organize edilmesinde tek yetkilidir ama liglerin fiilen başlama kararı istişare yapılmadan verilemez. Müsabakaların başlatılması düşünülen tarihte ülkenin içinde bulunacağı sağlık şartlarına bakılarak, gerekirse yeni bir plan devreye sokulacaktır. Üstelik önümüzde gözlem yapabileceğimiz yarışmalar da olacak. UEFA'nın hazırlayıp tüm ülke federasyonlarıyla paylaştığı taslak Avrupa kupaları fikstür çalışmalarına istinaden, liglerin başlangıç tarihini 12 Haziran olarak açıkladık. Almanya'da ligler 16 Mayıs'ta başlıyor. 30 Mayıs'ta ligleri başlatma kararı alan çok sayıda Avrupa ülkesi var. Hem ülkemizdeki süreci gözleyeceğimiz hem de bu liglerde yaşananlardan çıkarımlar yapabileceğimiz uzun bir süreç bizi bekliyor."

TFF Sağlık Kurulunun, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü 1 Mayıs tarihinde yayınladığı hatırlatılarak, "Bu protokolün, futbol maçlarının oynanmasına ilişkin ne bir izin ne de bir tavsiye kararı olmadığı açıktır. Protokol, antrenmanların başlaması ve ilgili süreçte sağlık açısından dikkat edilmesi gerekenleri barındıran bir çerçeveden oluşmaktadır. Protokolde antrenmanların başladığı ilk 2 haftada futbolcuların 10'ar dakika arayla sahaya çıkması önerilmesine rağmen, antrenmanlara başlayan bazı takımların futbolcularının birbirlerine sarılarak verdiği pozlar dikkatlerden kaçmamıştır. Tesislerde bulunan malzemecilerden güvenlik personeline, futbolcudan aşçıya herkesin kendine, ailesine, takım arkadaşına ve kulübüne karşı sorumluluğu vardır." açıklaması yapıldı.

"Herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz"

Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlık alanında dev adımlar attığı kaydedilirken, "Bu başarılarda başta bakanlarımız ve sağlık çalışanlarımızın da katkısı büyüktür. Kovid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve sağlık camiası dünyada parmakla gösterilecek başarılı bir performansa imza atmıştır. Başta sayın bakanımız olmak üzere sağlık camiamızın, futbol gibi çok farklı noktalarda paydaşları bulunan, maalesef her türlü sportif kararlar üzerinden bile büyük spekülasyonlar yapılan bir mecraya çekilmesine gönlümüz razı olamaz, olmayacaktır. Biz liglerin başlatılma kararıyla ilgili olarak olumlu ya da olumsuz görüş bildiren herkesin niyetinin sağlık olduğuna inanıyoruz. Yeter ki beklentiler Kovid-19 sürecinin sporcu sağlığını tehdit etmesinden çok, geleceğe dönük kazanımlar olmasın." denildi.

Açıklama, "Bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda bugün itibarıyla yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir. Biz paydaşlarımızdan ve futbolseverlerden, süreci soğukkanlılıkla takip etmelerini, çözümün bir parçası olmaya gayret göstermelerini talep ediyoruz." ifadeleriyle tamamlandı.