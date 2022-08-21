Tisserand, El İttifak'a transfer oldu

Fenerbahçe, Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin İttifak FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'ye 2020-2021'de transfer olan 29 yaşındaki stoper, ilk sezonunda 25 lig maçında görev alıp bir gol attı. Tisserand, geçen sezon ise lig, Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 27 resmi karşılaşmada şans bulurken, bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemedeki Dinamo Kiev maçlarında oynayabildi. AA

Okunma Sayısı: 172

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.