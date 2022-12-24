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24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tokyo 2020'nin maliyeti 12,8 milyar dolar olarak güncellendi

24 Aralık 2022, Cumartesi 13:10
Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının hesaplanandan yüzde 20 daha fazla toplam 1,7 trilyon yene (12,8 milyar dolar) mal olduğu saptandı.

Japon hükümeti bünyesindeki Mali Denetim Kurulu, Tokyo 2020'ye yönelik Organizasyon Komitesinin daha önce duyurduğu 1,42 milyar yenlik maliyet bildirimini güncelledi.

Önceki hesaplamada, Japonya Spor Konseyinin, turnuvanın ana yerleşkesi Ulusal Stadyum'un inşaatı ile anti-doping ve bazı güvenlik harcamalarını kayda geçirmediği belirlendi.

Mali Denetim Kurulu, uluslararası turnuvanın, komitenin hesapladığından yüzde 20 daha fazla toplamda 1,7 trilyon yene (12,8 milyar dolar) mal olduğunu tespit etti.

Güncellenen rakam sonrası, turnuvanın düzenleyici taraflarından Japonya merkezi hükümetine düşen maliyet dilimi 364,1 milyar yene (2,74 milyar dolar) yükseldi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Kovid-19 nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2021 yılı yazında düzenlenmişti.

33 dalda yarışılan Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda, Japonya içi ve dışından 15 binden fazla sporcu yarışmıştı

AA

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