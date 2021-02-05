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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

Tokyo Olimpiyatları'yle ilgili seyirci son dakikaya kadar bekleyecek

05 Şubat 2021, Cuma 12:11
Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro, televizyon kanalı BS Fuji’de katıldığı programda yaptığı açıklamada, seyircilere yönelik kararın verilmesi öncesinde ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durumun dikkatlice değerlendirileceğini söyledi.

Mori, Tokyo Oyunları'nda seyirci sınırlaması ile denizaşırı izleyicilerin katılmasına izin verilmesine ilişkin kararın mart-nisan döneminde duyurulmasının öngörüldüğünü ancak kararın "son dakikaya kadar" bekletileceğini belirtti.

Kararın verilmesinin kolay olmadığına dikkati çeken Mori, "Uluslararası zorluklardan kaçınmak amacıyla üstesinden gelmek zorundayız. Mayıs civarlarında bile olabilir." dedi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

AA

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