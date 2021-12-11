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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Tottenham-Rennes maçının sonucu için gözler UEFA'da

11 Aralık 2021, Cumartesi 18:00
UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde ertelenen Tottenham-Rennes maçı için yeni bir tarih belirlemeyecek.

UEFA, İngiliz ekibindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıkladı.

Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda, 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyor.

Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, perşembe günü oynanması planlanan maç ertelenmişti.

AA

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