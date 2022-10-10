Trabzon'da golsüz beraberlik

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Karşılaşmanın 20. dakikasında, Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Eysseric'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu yatarak kornere çeldi.

45. dakikada Hamsik'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Açıyı daraltan Ertuğrul'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Djaninj'in soldan yerden pasında Yusuf Yazıcı, topu Hamsik'e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu çeldi.

58. dakikada Fall'ın derinlemesine pasında, kaleci Uğurcan Çakır orta alanın yakınına kadar çıkıp Bahoken'den önce davranarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Gomez'in şutunda top üsten auta gitti.

81. dakikada Bardhi'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, savunmadan dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran, yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, iç sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı.

Kasımpaşa karşısında galip gelemeyerek liderlik fırsatını tepen bordo-mavililer, yenilmezlik serisini ise sürdürdü.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 581 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 4 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, iç sahadaki son 29 karşılaşmasında 18 galibiyet, 11 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

1994-1996 arasındaki seriyi geçti

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki seriyi aştı.

Evinde bu sezon ikinci kez gol atamadı

Trabzonspor, bu sezon ikinci kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, sahasında ligin 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda bir pozisyon bulduklarını ve rakibe pozisyon vermediklerini belirterek, "Oyun tatmin edici değildi. Kendi sahamızdan rakip sahaya paslar attık. Bizim rakibi koşturmamız lazım, topun peşinden koşmamamız lazım. İkinci yarı değişiklikler sonrası rakibi daha fazla sahasına kapattık. Fırsatlar var mı? Evet var. 20 tane şut attık belki yarısı isabetli yarısı isabetsizdi. 90. dakikada gol atıp kazansak dahi ben kendimle ilgili bir özeleştiri yapacaktım." diye konuştu.

"Kendimizi daha iyisini nasıl yapabiliriz diye eleştireceğiz" ifadesini kullanan Avcı, şöyle devam etti:

"Oyuncu kendine özel eleştiri yapacak. Bireysellik bu oyunu kaldırmaz. Kendini ispatlamaya gerek yok, bu oyuncu grubu zaten kendisini ispat etmiş bir oyuncu grubu. Çok mu kötüyüz, bir sitem veya rica mı? Kazansak lider oluyorduk. Bir geçiş döneminin sancılarını yaşayabiliriz ve geçiş döneminde bunlar gayet olabilecek bir şeyler. İki bekin değişmiş, iki tane sezonu kapatan oyuncun var. Hücum hattın tamamen değişmiş ona rağmen yensek liderdik. Bugün bizim taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bugün bize sonuna kadar yardımcı olmaları gerekiyor. Lider olduğumuz zaman başka bir şey oluyor. Çıkan oyuncun protesto, giren oyuncun protesto. Maç içinde bana yapın, maçtan sonra takıma yapın. Ama maç anında protesto ile yapamayız."

"Fırsatı kaçırdık"

Avcı, geçen sezon taraftarlarla birlikte savunma ve hücum yaptıklarını vurgulayarak, "Ama bugün topu yana atıyoruz, ikinci pastan sonra ileri vuruyoruz, tekrar topu almak için tribünden ses çıkıyor, oyuncu topu rakibe atıyor. O zaman susuyorlar. Lütfen rica ediyorum. Bu fırsatlar tekrar gelecek. Daha takım halinde grup enerjisi içinde devam edeceğiz. Bugün bir fırsat vardı bunu kaçırdık. Taraftarlarımızdan bunu rica ediyorum. Özellikle bunu sizden ve taraftarlarımızdan rica ediyorum." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, Trezeguet’e yapılan faul sonrası verilmeyen penaltıyı nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine ise Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyonu görmedim ama sordum anında ekranda var kenarda. Oyun devam ediyor oraya dönemem orada kalamam. Bunu siz medya eleştireceksiniz. Şu an ne yapayım, neyi geri çevirebilirim ki? Oyuncu üzerinden çok iğrenç, iğrenç demeyim de sosyal medya da yokum ama duyuyorum, oyuncu üzerinden, hakem üzerinden neler oluyor. Herkesin ailesi var. Ben kimseyi öne atmadım. Ben 68’e 105’in içerisinde kalmaya devam edeceğim. Bir oyuncunun isteksiz olacağına katılmıyorum ama formsuz olabilir yorgunluk olabilir."

"Lahtimi için doğru zamanı bulduğumuzda oynatacağız"

Avcı, Türkiye'de en fazla genç oyuncu oynatıp, kazandırıp yurt dışına gönderen bir ekip olduklarını kaydederek, " Buraya katılımı için tercih ettiğimiz Lahtimi’yi geçen sene de istemiştik. Fenerbahçe de Arda konuşuluyor, burada Lahtimi konuşuluyor. Her teknik adam bunu oynatmak ister. Taraftar 5-10 dakikalık oyunuyla onu görmek ister ve hep öyle olmasını ister. Ama öyle olmayınca da 2 maç sonra da vazgeçebilir. Onun için en doğru zamanı bulduğumuz anda oynatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı formasyonlar denediklerini ve denemeye devam edeceklerini vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Gbamin konuşuluyor ve iki haftadır sakattı. En iyi şekilde bir formasyon bulup, bir standardı yakalayıp devam etmemiz gerekiyor. Geçiş döneminde Trabzonspor bugün kazansa liderdi ve bunu atlamayalım. Geçen sezon yaptığımız gibi. Benim oyuncum giren de çıkan da zihinsel anlamda sorunlu şu an. Protesto var mı var? Takıma komple protesto olabilir, bireysel olarak olmaz. Biz beraber şampiyon olduk. Bu şehrin çok büyük enerjisi var ama olumsuzluğu bıraksınlar. Ama ben lider de olsak bu eleştiriyi yapacaktım. İyi oynamadık ama kazanabilirdik."

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkmen

Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Necati Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk beraberliklerini aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazanmıştık. Trabzonspor gibi değerli bir rakipten berabere kalıp 1 puan almak mutlu etti." dedi.

Trabzonspor karşısında öne geçecek pozisyon da bulduklarını ifade eder Erkmen, şunları söyledi:

"65. dakikada yakaladığımız pozisyonda biraz dikkatli olsak farklı konuma maçı getirebilirdik. Rakibimiz de pozisyonlar buldu. Oyuncularımız, 1. dakikadan son dakikaya kadar konsantrasyonu asla düşürmediler. Çok iyi mücadele ettik. Hedeflerimizden biri olan 1 puanı aldık. Bu puan ileride bizi farklı yere getirebilir. Oyuncu kardeşlerimize vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim."