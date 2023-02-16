Trabzon'dan birlik ve beraberlik mesajları

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yendi.

20. dakikada Burger'in pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kade'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında soldan ceza alanına giren Eren Elmalı'nın şutunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu önünde bulan Abdülkadir Ömür'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Novoa'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Kade'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

27. dakikada Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda savunmada Nuhu'nun bıraktığı topu kaleci Hitz, yatarak çeldi.

30. dakikada Gomez'in soldan ortasında savunmada Nuhu'nun müdahele edemediği topu Trezeguet dokundu ancak kaleci Hitz, bir kez daha gol izni vermedi.

38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Hitz, sağ tarafına gelen topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

65. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Gomez'in sağdan ortasında, Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz'den dönen topu Larsen, yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

75. dakikada Trezeguet'in pasında sağ çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Gomez, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üsten kornere çıktı.

87. dakikada Umut Bozok'un sağdan ortasında, yakın mesafeden Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz, tehlikeyi önledi.

89. dakikada Bartra'nın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Gomez'in kaleci Hitz ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Hitz topu kontrol etti.

Bordo-mavili takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor avantajlı skor elde etti

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü ikinci yarıda oyuna giren Larsen, 65. dakikada kaydetti.

Trabzonsporlu futbolcular, golün ardından yedek kulübesinden aldıkları Türk bayraklı formayı açarak birliktelik mesajı verdiler. Golden sonra da taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, "Ne Mutlu Türk'üm diyene", "Kırmızı-beyaz en büyük Türkiye" şeklinde tezahürat yaptılar.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından, Trabzonsporlu oyuncuların gol sonrası bayrak açtığı fotoğrafı "Türkiye'nin golü", maç sonunda da bütün takım taraftarlarının kenetlenmiş görselini, "Milyonlarca yaralı yüreğe ufacık bir tebessüm. Hep birlikte kazandık." ifadeleriyle kullandı.

Trabzonspor'un sosyal medyadaki paylaşımlarını diğer kulüpler de alıntı yaparak, "Hep birlikte kazandık" ifadesine yer verdiler.

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı illerin plaka kodunun olduğu dakikalarda hep bir ağızdan "buradayız" diye bağırdılar.

Atkı ve berelerini tribünlere bıraktılar

Karşılaşmanın bitiminin ardından stattan yapılan anonsla tribündeki taraftarlar, bulundukları yere atkı ve berelerini bıraktı. Daha sonra toplanan atkı ve bereler, deprem bölgesine gönderilecek.

Bu arada Karşılaşmayı 26 bin 200 taraftar izledi.

Almanya hazırlık maçı

Trabzonspor'un, deprem bölgesine yardım amacıyla 27 Şubat'ta Almanya'da hazırlık maçı planladığı belirtildi.

23 Şubat'ta Basel ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, daha sonra Almanya'ya geçerek Fortuna Dusseldorf ile hazırlık maçı oynadıktan sonra Trabzon'a dönecek.

Uğurcan Çakır'ın açıklaması

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öyle zor bir zaman ki... Çok önemli bir Avrupa maçını kazanıyoruz ama daha önemlisi, en önemlisi, bu birlik ve beraberlik. Ülkemizi, milletimizi biraz olsun mutlu edebildiysek, bir tebessüm oluşturabildiysek yüzlerde işte o en büyük galibiyet, en büyük kazanç." dedi.

"Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, tekniğin, taktiğin çok devreye girmediği günlerden geçtiklerini belirterek, "Maç, ülkemize maneviyat olarak çok güzel şeyler hissettirdi. Türkiye'nin her tarafının tek tuttuğu takım Trabzonspor'du." dedi.

Kulüp başkanları ve her takımdan taraftarları karşılaşmada görmenin harika bir şey olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Buraya gelen kulüp başkanlarına, sosyal medya her yerden destek verenlere, tribünlerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Malatya, Adıyaman forması, bayrağı görmek harika bir şey. Hep bunu ifade ettim. Senelerdir telafuz ettim. Futbolun iyileştirme birleştirme gücü var. Bugün itibarıyla herkesin takımı Trabzonspor ile start verilmiş. Oyunlar oynanacak, kazanacak, kaybedilecek. Rekabet, saygı Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Bugün Trabzon'da başlangıç olması, bu takımın teknik direktörü olarak beni mutlu ediyor. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği süreç başlar."

Oyuncularını tebrik eden Avcı, "Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonlarını kaybetmediler, disipline, oyuna sadık kaldılar. İlk yarı 1 pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Kalecinin devreye girdiği 5-6 net pozisyonumuz var. Bugün burada koparabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, bir hafta sonra oynayacakları müsabakada konsantrasyonların yüksek olacağını belirterek, "İnsanların yüzü, ülkenin yaşadığı süreçten kafasını çevirip biraz tebessüm ettirebildiysek, yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Bu beni mutlu ediyor. Trabzonspor tarihinde Avrupa'da devam eden 16 takımdan biri olmak istiyoruz. Gelen taraftara teşekkür ederiz. Kulüp başkanları, taraftarlara buraya koşarak gelen insanlara saygılar sunuyorum. Haftaya umarım bunun tur olarak da karşılığını alırız." dedi.

Avcı, Marek Hamsik'in geleceğine yönelik bir soru üzerine "Hamsik ile yarın sohbet edeceğiz, geleceğiyle vereceği karalarıyla ilgili. Ondan her türlü faydalanmak istiyoruz. Oturup yarın konuşacağız. O da hızla çalışıyor. Dönüş açısından daha iyi olabilir." diye konuştu.

Basel maçı sonrası Avrupa'da hazırlık maçı oynayacaklarını kaydeden Avcı, "Almanya, Türklerin öok olduğu, yaşadığı yer. Geliri depremzedeler için özel maç oynayacağız. Basel'den orayı geçip, maçı oynayıp, Türkiye'ye döneceğiz." dedi.

"Mağlubiyet iyi bir sonuç değil"

Basel'in sportif direktörü Heiko Vogel, mağlubiyetin iyi bir sonuç olmadığını söyledi.

Vogel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın çevresel etkilerinin olduğunu belirterek, "Tamamen konsantre bir maç olmadı. Genel anlamda oynadık ve bitti." dedi.

Trabzonspor'un bu sezon iç sahada UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları kazandığını dile getiren Vogel, "Trabzonspor, iç sahada ne kadar güçlü takım olduğunu gösterdi. Bunun da bilincindeydik. İlk yarıda 1-2 fırsat yakaladık, olmayınca ikinci yarı Trabzonspor bizi cezalandırdı. Biz de buradan mağlubiyetle ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, rövanş maçında telafi edeceğiz." şeklinde konuştu.

Futbol dünyası tek yürek oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada futbol dünyası tek yürek oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken tüm futbol ailesi Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüpleri başkanları protokol tribünde maçı birlikte izlerken farklı takım taraftarları da kendilerine ait forma ve bayraklarla tribünleri doldurdu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takım taraftarları maç öncesi Trabzonspor Müzesi'ni ziyaret ettiler.

Kentte bulunan depremzedelerden karşılaşmayı izlemek isteyenler, kulüp tarafından localarda misafir edildi.

Tezahürat yapılmadı

Karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maç öncesi tezahüratta bulunmazken sık sık tekbir getirdiler.

Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara maç öncesi de Türk bayrağı dağıtıldı.

Karşılaşma öncesi tribünde "Hep birlikte olacağız, yaraları saracağız." ifadesinin yer aldığı bir arama kurtarma görevlisi ve kucağında enkazdan çıkarılan bir bebeğin bulunduğu görselin yer aldığı koreografi sergilendi.

Trabzonspor siyah forma, siyah tişört ile çıktı

Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıktı.

Baselli oyuncu Zeki Amdouni de sahaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı tişörtle çıktı. Maç öncesi UEFA, Türkçe ve Arapça olarak "Yanınızdayız." yazılı pankartı saha kenarına kondu.

Trabzonspor taraftarları karşılaşma öncesinde depremzede çocuklar için oyuncak organizasyonu düzenledi.

Karşılaşmanın bilet gelirleri depremzedelere gidecek

Soğuk ve zaman zaman kentteki kar yağışlı havaya rağmen taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. 32 bin dolayında bilet satıldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada protokol ve basın tribünlerindekiler de karşılaşmayı depremzedelere bağış yaparak izledi.

Az sayıda Basel taraftarı ise kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı takip ederek takımlarını destekledi.

Maç öncesi Türkiye ve Suriye'de depremde vefat edenler için anıldı.