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Trabzonpor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi

01 Eylül 2024, Pazar
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan "Teşekkürler Abdullah Avcı" başlıklı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Abdullah Avcı'dan veda mesajı

Trabzonspor ile yollarını ayıran teknik direktör Abdullah Avcı, veda mesajı yayımladı.

Avcı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, çok sevdiği Trabzonspor'a, oyuncularına ve futbolla yatıp futbolla kalkan gerçek Trabzonspor sevdalılarına bugün "hoşça kal" demesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere kendisini daima evinde hissettiren tüm Trabzonspor ailesine teşekkür eden Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Onlara, her zaman doğrunun ve futbolun yanında oldukları için minnettarım. Böyle bir şehre, çok uzun zamandır, çok özledikleri bir şampiyonluk sevincini yaşatmış olmaktan dolayı hayatım boyunca büyük bir gurur duyacağım. Bundan sonra ne konuşulursa konuşulsun, bu paha biçilmez duyguyu hiç kimse (ve ne kadar incitici olursa olsun, hiçbir haksız eleştiri) benden geri alamaz."

Avcı, belki bugün değil ama bir gün mutlaka değeri anlaşılacak iki şeyin altını çizerek veda etmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pedro, Batagov, Cham, Cihan, Dragus transferleri, önümüzdeki 3 yıl için bu takımın iskeletini oluşturacak, çok dikkatli ve titiz bir anlayışla gerçekleştirildi. Mevcut kadro, milli takımlara tam 10 oyuncu vermiş, yüksek kalitede bir organizasyonun ürünü. Onlara iyi bakın. Yazarken kendim de farkındayım, şu an hayal kırıklıkları ve alınan erken sonuçlar, doğruların önüne geçiyor çünkü bu bir geç hasat. Yine de yazmak boynumun borcu. Bugün, bu güzel şehirden ayrılıyorum ve bu renkler, bana yaşattığı en güzel duygularla birlikte benimle geliyor. Hoşça kal Trabzon."

Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması 

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor Kulübü, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İkas Eyüpspor ile oynayacağımız müsabakanın ardından yönetim kurulumuz bir araya gelerek teknik direktör adaylarını kapsamlı bir şekilde değerlendirecektir."

AA

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