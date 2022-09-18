Trabzonspor 2-0 geriden 3 puana uzandı

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.

2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.

10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi: 0-2.

14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.

27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.

İkinci yarı

59. dakikada Maxim'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

68. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, güçlükle topu üstten kornere gönderdi.

72. dakikada Hamsik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Eren Elmalı'nın şutunda, top üsten auta gitti.

79. dakikada Maxim'in ceza alanı içinden yerden şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

83. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Veliu'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

84. dakikada Eren Elmalı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, tehlikeyi önledi.

90+8. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın kullandığı taç atışında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Bartra, kafayla filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri şekilde başladıklarını ve 2-0 öne geçerek istedikleri skoru da bulduklarını belirtti.

Daha sonra Trabzonspor'un maçı 2-2'ye getirdiğini ifade eden Bulut, şöyle devam etti:

"Rakip golleri nasıl buldu, onlara bakmamız lazım. Birinci gol iyi pas organizasyonu, ikinci gol penaltı. Bilmiyorum futbolda benim bilmediğim kurallar mı var? Sezon başında herkes okuyor. Futbolcunun bir tarafına çarpan top eline geliyorsa penaltı olmadığını biliyorum, öyle okudum. Dünyanın her yerinde hakemlerimizin hocalarımızın tekrar bakması gerektiğini düşünüyorum. Hadi penaltıyı verdi, yanlış biliyoruz. İkinci yarı Trabzonsporlu oyuncunun eline çarpıyor yerden seken top. Yediğimiz üçüncü gol Gomez'in bizim Jevtovic'e hamlesi var, direkt rakibe giriyor. 3-2 maçın olmasını konuşuruz ama Mete Kalkavan'ın bu iki penaltı kararında üçüncü golde verilmeyen faulümüz bunu da oturup iyi konuşmamız lazım."

Türk futbolunda adaletli maç yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bulut, "Türk futbolunu ilerletmeye çalışıyoruz. Geçen sene de aynı şeyleri konuştuk. Burada geçen sene maçı nasıl kaybettik, verilmeyen kırmızı kart penaltı bu sene aynı şekilde devam ediyor. O yüzden Türk futbolunu bir yerlere getirmek istiyorsak doğru işler yapmamız lazım. Adaletli olmamız lazım. Adalet olmayan yerde hiçbir şey doğru dürüst işlemez." şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Bu süreçten kazanarak çıkmak, milli araya girerek nefes almak önemliydi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 48 günde 12. resmi müsabakalarını oynayıp, yoğun bir maç programından çıkarak milli araya girdiklerini belirtti.

Sakatlıklar, transferde gidenler ve sonradan gelenlerle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını anlatan Avcı, yaptıkları doğru tespitlerle çıkışa geçtiklerini, milli araya girerken de bu dönemden çok sağlıklı çıktıklarını anlattı.

Avcı, bu kez yedikleri iki golün geçiş oyunundan olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Topun arkasında olduğumuzda goller yedik. Bugün de farklı bir senaryo ile karşılaştık. İlk 45 dakika oyun organizasyonuna sadık kalarak 2-2'ye dönüş yaparak üretken oynadık. İkinci yarı daha iyi olacak derken 65. dakikaya kadar oyuna giremedik, oyundan uzaklaştık. Bugün oyun başında olmayan taraftar 65. dakikadan sonra devreye girdi. Onlar, bizim itici gücümüz. 72 saat dolmadan 32 derece nemli havada oynanan maçtı. Oyuncular vazgeçmedi, yaptığımız hamleler cevap verdi. Son saniyeye kadar sabırlı oyun planlarına sadık kalarak sonuna kadar galibiyeti kovaladık. 65'den sonra oyun, ilk yarıdaki oyun tatmin ediciydi. Bu süreçten kazanarak çıkmak, milli araya girerek nefes almak önemliydi."

Avcı, Erol Bulut'un hakem kararlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Yarışmacı teknik direktör olarak toplamda 3 tane yoktur hakem hakkında açıklamam. Akşamleyin değerlendirmesini hakem hocaları, MHK yapar. Ben bunu kazandığım kaybettiğimde ifade ettim. Bu oyunu hakemler üzerinden konuşursak kendimizi geliştiremeyiz. Bazı geliştirmemiz gereken konular var." yanıtını verdi.

Milli ara öncesi hiçbir şey düşünmediğini dile getiren Avcı, "Bu dönem için hiçbir şekilde planlama yapmadım, sadece dinlenmek ve uzak kalmak istiyorum. Sakatlarım var, onların dönmesini istiyorum. Milli oyuncuların da sağlıklı dönmesinden yana olacağım." diye konuştu.

Avcı, Marek Hamsik'in performansına ilişkin de "60-70 dakika biraz daha sahada kalmasını istiyoruz. Marek'i çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunun kabul ettiği bir oyuncu. Bizim içerdeki aklımız, organizasyon şefi. Sakat olmadığı, iyi olduğu zaman her zaman katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Larsen: "Biraz zor oldu"

Bordo-mavili takımın Danimarkalı sağ bek oyuncusu Jens Stryger Larsen ise maça kötü başladıklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız, kendi varlığımız hissettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı biraz zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı ile ilgili olarak ise Larsen, "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık bundan sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim." diye konuştu.