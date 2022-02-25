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26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Trabzonspor 2-0 gerideyken maçı çevirmeyi başardı

25 Şubat 2022, Cuma 22:00
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi.

Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada Cornelius'un pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

24. dakikada konuk takım öne geçti. Onur Bulut'un sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Gavranovic, göğsüyle kontrol ettiği topu yakın mesafeden ayağıyla filelere gönderdi: 0-1

28. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Cornelius'un soldan ortasında, savunmada altıpas içinde Carole Abdülkadir Ömür'ün önünde topa müdahale ederek büyük tehlikeyi önledi.

31. dakikada Onur Bulut'un vuruşunda topu ceza alanı içinde önünde bulan Thiam'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

33. dakikada sağdan yapılan ortada Hosseini'nin dokunduğu topu yakın mesafedeki Mert Çetin'in şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

35. dakikada sağ taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Onur Bulut'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yerden seken topu sol direk dibinde yatarak iki hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen önünde Thiam, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Djaniny'in ceza alanına doğru getirdiği topa Thiam, müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlak Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi 1-2

53. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Lung, tehlikeyi önledi.

54. dakikada ceza alanı dışında Cardoso'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

55. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Peres'in şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Djaniny, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

60. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Djaniy'in şutunda kaleci Lung, bu kez tehlikeyi önledi.

64. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda top yan direkten döndü.

80. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında ceza alanı içinde karşı karşıya Thiam'ın şutunda, yan direğin dibinden top auta çıktı.

82. dakikada Visca'nın pasında, yakın mesafedeki Koita'nın şutunda top kaleci Lung'da kaldı.

84. dakikada Gavranovic'in pasında, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mane, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin yerden şutunda, kaleci Long, sağ tarafına yatarak topu köşeden çıkarmayı başardı.

90+3. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci Long, sağ tarafına gelen topu çeldi.

90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın şutunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Mert Çetin'in elle müdahalesini VAR uygulamasıyla izleyen Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 90+8. dakikada Nwakaeme, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

"Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici"

Trabzonspor'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada 3'e ayrılacak bölümün olduğunu belirterek, "İlk 45 dakika tamamen rakibin özelliklerini bilerek, doğru oynayarak 2 gol attık. Bazı bölümlerde kaptığımız toptan birkaç tane terse dönsek iyi pasla çıkabilsek 3-4'lü skorla içeri girmemiz gerekirdi." diye konuştu.

Devre arasında Trabzonspor'un 3 oyuncu değişikliği yaptığını dile getiren Karaman, şunları söyledi:

"Baskının geleceğini biliyorduk. Orada iyi durmamız lazımdı. Baskılı oynadı Trabzonspor, pozisyonlar yarattı. Yediğimiz iki gol kendi ayağımızda verdiğimiz toptan oldu. Direkten dönen, baskıda verdiğimiz pozisyonlarda golü yemedik. Ayağımızdaki topları kaybederek gol yedik. 2-2'den sonra oyun dengelendi Attamah ve Thiam ile girdiğimiz pozisyonlarla golü bulsak, maç 3-2 olsa nerelere giderdi bilmiyorum. Bu iyi mücadele dersler çıkaracağımız bazı şeyler var. Son 20 saniyede penaltı golüyle mağlup olmak üzüntü verici. 40 bin seyirci var, müthiş atmosfer. Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

AA

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