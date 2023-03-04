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5 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Trabzonspor 726 gün sonra sahasında kaybetti

04 Mart 2023, Cumartesi 19:30
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 726 gün sonra sahasında kaybetti.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu.

7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı gerisinden sert şutunda, top yan direkten döndü.

8. dakikada Peres'in ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Orkun Özdemir direk dibinde topu kornere çeldi.

13. dakikada Doğucan Haspolat'ın sağdan ortasında yakın mesafede Umut Bozok'un kafa ile dokunduğu ve kaleci Orkun Özdemir'i aşan topu, Mustafa Eser kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

17. dakikada Larsen'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada sakatlanan Trezeguet'in yerine Naci Ünüvar oyuna dahil oldu.

41. dakikada Umut Bozok'un pasında ceza alanı sol çaprazında Naci Ünüvar'ın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı

51. dakikada konuk takım öne geçti. Mrsic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Sekidika topu filelere gönderdi: 0-1

57. dakikada golü atan Sekidika sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu futbolcunun yerine Bettaieb oyuna dahil oldu.

60. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı kornerde ceza alanı içinde Glumac'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

65. dakikada Lenjani'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda, Mrsic'in kafa ile aşırdığı topu altıpas çizgisi önünde Umut Nayir diziyle dokunarak filelere yolladı: 0-2

73. dakikada Gomez'in ceza alanı hemen dışından şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Orkun Özdemir son anda uzanarak kornere çeldi.

83. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin soldan ortasında, Gomez'in kafa vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Orkun Özdemir uzaklaştırdı. Daha sonra topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, dönerek vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

Konuk takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi karşısında bu unvanını sürdüremedi.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sekidika, 65. dakikada Umut Nayır attı. Trabzonspor'un golü ise 83. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Trabzonspor, aldığı yenilgi ile 38 puanda kalırken, 5 maç sonra kazanan son sıradaki İstanbul temsilcisi ise puanını 18'e yükseltti.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk 45 dakikada 6 net pozisyonuna girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini belirtti.

Basel ile oynadıkları karşılaşmalarla birlikte son 3 maçta 20 net gol pozisyonlarının olduğunu ifade eden Avcı, "Her şeyi denedik. İkinci yarı itibarıyla formasyon değişikliği yapıyor ve 6. dakikasında merkezden şut, gol yiyoruz. Golü kaçırıyorsan kırılma başlıyor. Yediğinizde daha fazla kırılma oluyor. 2-0'dan sonra çevirmek için hamleler yaptık ama karşılığını alamadık." diye konuştu.

Enteresan bir sezon geçirdiklerini ifade eden Avcı, "Üzgünüz. Kendi evimizde 36 maç sonra kaybettik. Taraftarlardan özür diliyoruz. Bundan sonraki süreci daha sağlıklı hale nasıl getireceğiz, ona bakacağız. Önümüzde Türkiye Kupası hedefi var. Zihinsel olarak da kafamızı nasıl kaldıracağız, ona bakacağız." şeklinde konuştu.

Avcı, maç içerisinde kendisine ve takıma yapılan protestolara ilişkin, şunları söyledi:

"Protesto bunun içinde var. Bazen 'Transfere yok, taraftara ihtiyacımız var.' dedim. Maç içerisindeki protesto beni veya oyuncuyu oyuna sokmuyor. Maç bittikten sonra yapılması daha doğru. Trabzonspor ailesine, camiasına zarar verecek bir şey asla yapmam. Bunun değerlendirmesini kendi içimde ve yönetimle de yaparım. Şu an itibarıyla 28 ayda çok önemli işler yapan bir takımız. Geçen sezon nasıl 'Abdullah Avcı buraya' diye bağırdıysalar, şimdi de protesto yapmaya hakları var. Maç bittikten sonra yapsınlar, eleştiriye açığız."

Olağanüstü genel kurul kararı ve Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlıktan istifasıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Avcı, "Camiaya hayırlı olsun. Birlikte harika şeyler yaşadık. Tarihte her zaman güzellikle anılacaktır. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna o süreçte yaşadığımız duygular için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İzinli olduğu için maç kadrosunda yer almayan Vitor Hugo'nun annesinin ciddi bir rahatsızlığının bulunduğunu ve bu nedenle kendisine izin verdiğini açıklayan Avcı, Marek Hamsik ile Edin Visca'nın da gelecek hafta takımda olacağını sözlerine ekledi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, kendi sahasında 36 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor'a karşı kazanmaları nedeniyle oyuncularını kutlayarak, "Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Trabzonspor'un burada üstün maçlar oynayarak bu kadar süre maç kaybetmemesi büyük başarıydı. Biz ise her puana ihtiyacımız olan bir konumdayız." dedi.

İlk yarıda planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Trabzonspor, daha net pozisyonlara girdi. Biz zaman zaman geçişlerde 1-2 pozisyon ürettik ama memnun olmadığımız bir bölümdü. Devreye 0-0 girmemiz iyi oldu. Devrede yaptığımız oyun ve oyuncu değişiklikleriyle maç bize döndü. Duran toplardan goller bularak 2-0 öne geçtik. Son 15 dakika savunmada kaldık ve galibiyeti aldık. Bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Takım olarak ligin son sırasındayız ama direnmeye devam edeceğiz. İlk defa geldiğimiz ligde kalmaya çalışacağız. Bu galibiyet ligde kalma açısından bir kıvılcım olacak. Enerjimizi arttıran bir galibiyet aldık."

AA

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