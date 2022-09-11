Trabzonspor, Adana'da 3 puan arıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililer, kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da Adana'ya hareket edecek. Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor. Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti. AA

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