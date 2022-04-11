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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor

11 Nisan 2022, Pazartesi 22:00
Süper Lig'de 32. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı. Trabzonspor, 72 puanla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 32. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti.

Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, puanını 72'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu haftada puanını 59'a yükselterek ikinci sıraya çıktı. Konyaspor ise 58 puanla üçüncü sıraya geriledi.

GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Küme düşme hattında bulunan Altay ve Göztepe, haftayı puansız kapattı. Konyaspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor ise puanını 29'a yükseltti.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 3-2

Göztepe-Yukatel Kayserispor: 1-2

Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 4-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Adana Demirspor-Altay: 3-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 4-1

Gelecek haftanın programı

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

AA

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