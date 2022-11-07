Trabzonspor, Basel ile karşılaşacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda, eşleşmeler belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti. İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek. Son 16 turun müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak. Play-off turu kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu: Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika) Trabzonspor - Basel (İsviçre) Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya) Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya) Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya) AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna) Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan) Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika) AA

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