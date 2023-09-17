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18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle yendi

17 Eylül 2023, Pazar 22:30
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazandı.

10. dakikada Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada Onur Bulut'un pasında ceza alanı yakın mesafede sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

29. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, arka direkte uygun durumda Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Mert Günok'un solundan filelere gönderdi: 1-0.

41. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Mert Günok'un sol tarafındaki direğin dibinden filelerle buluştu: 2-0.

45+2. dakikada Mendy'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mert Günok'u geçen top üst direkten oyun alanına geri geldi.

56. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Trezeguet'in kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Mert Günok topu kornere çeldi.

59. dakikada Colley'in arka direkte filelere gönderdiği top bu futbolcunun Eren Elmalı'ya öncesinde yaptığı faul nedeniyle geçerli sayılmadı.

61. dakikada Trezeguet'in sol taraftan yerden pasında, Visca altıpas içerisinde topu filelere gönderdi: 3-0.

82. dakikada Aboubakar'ın pasında, ceza yayı yakınında Ghezzal'ın şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+4. dakikada Rosier ve Bakasetas, birbirlerine yaptıkları davranış sonrasında sarı kart gördüler.

Trabzonspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla en son İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında geçen sezonun 14. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek galibiyet elde eden bordo-mavililer, galibiyet özlemine son verdi.

Bjelica ile ilk galibiyet

Trabzonspor, geçen sezon ligin 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde oynadığı 3. büyük maçında ilk galibiyetini elde etti.

Geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sonlandı

Beşiktaş ise bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Ligde 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 7 puan topladı.

Onuachu, golü attı sakatlandı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, ilk maçında golle tanıştı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında rakip fileleri havalandıran Onuachu, 47. dakikada sakatlanarak yerini Enis Destan'a bıraktı.

Maç sonunda kutlama

Trabzonsporlu futbolcular maç sonu taraftarlarla galibiyeti kutladı.

Bordo-mavili futbolcular, orta alanda toplanırken kaptan Uğurcan Çakır taraftarlara "üçlü" çektirdi.

AA

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