Trabzonspor, büyük karşılaşmaları kayıpsız kapamak istiyor

Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanarak büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor. En son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamadı Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında en son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamamıştı. Şampiyonluk yarışı yaptığı sezonu 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. AA

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