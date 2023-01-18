Trabzonspor çeyrek finale yükseldi

Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a konuk olan Trabzonspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta rakibini uzatmada 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

12. dakikada Ümraniyespor karşılaşmada öne geçti. Mrsic’in pasında topla buluşan Oğuz’un ceza yayı dışından sert şutunda, Uğurcan'ın sektirdiği topa kale sahası içinde Umut Nayir vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

90+3. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Larsen'in kale sahası önüne gönderdiği ortada iyi yükselen Vitor Hugo, kafayla topu filelere göndermeyi başardı: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

97. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasına hareketlenen Maxi Gomez, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ümit Öztürk pozisyonu tekrar izleyip penaltı kararı verdi.

101. dakikada penaltı atışı için topun başına Bakasetas geçti. Yunan futbolcu meşin yuvarlağı kalenin sağından dışarı gönderdi.

104. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Yusuf Yazıcı, kaleci Orkun'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.

108. dakikada Trabzonspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

111. dakikada kullanılan penaltı atışında bu kez topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

114. dakikada bordo-mavililer 4. golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arasından verdiği pasta topla buluşan Maxi Gomez, ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı düzeltip vuruşunu yaptı. Onur Atasayar'a da çarpan top, köşeden filelere gitti: 1-4.

Müsabakadan 4-1 galip ayrılan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

"Türkiye Kupası, sonuna kadar gitmek istediğimiz bir kulvar”

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda konuk olduğu Ümraniyespor'u uzatma bölümünde 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı, bu kulvarda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Normal süresi 1-1 biten mücadeleden, uzatmada dakikalarında bulduğu 3 golle 4-1 galip ayrılan bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un tarihinde 9 Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası, Sonuna kadar gitmek istediğimiz bir kulvar." dedi.

Uzun yıllar birlikte çalıştığı Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar hakkında konuşan Avcı, "Ben 26 ay evvel Trabzonspor'da başlarken, uzun süre beraber çalıştığımız Recep Hoca da burada başlamıştı. Biz Trabzonspor'da, o da burada hikayeler yazdı. Daha önce oynadığı, semtinin takımında iyi bir organizasyon yaptı. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda kazandıktan sonra rotasyon yapmadıklarını belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rotasyon yapmadığımız maçların ardından bazen zihinsel ve fiziksel karşılıkları alamadık. Bugün ortalama 7 tane 11'de oynamayan ama kalitesi olan, bugün bize neler vereceğini görmek istediğimiz değişimler yaptık. Bu 7 parça bir arada oynadığında, performansın düşeceğini bekliyorduk. Ayağımızdaki topu kaybedip, Uğurcan'ın elinden kaçırmasıyla golü yedik. İkinci yarıda Alanya'da da oynayan öndeki 3’lüyü değiştirdik ve 4-4-2'ye geçtik. Biraz daha kenar ortaları denemek istedik. Bunu zaman zaman yaptık, zaman zaman da rakip önümüzde durdu. Son olarak Vitor Hugo'yu ileriye gönderdik. Yapılan ters ayaklı ortada beraberliği yakaladık ve enerjimiz yükseldi."

Uzatma dakikalarında Eren ve Peres'in oyuna girmesiyle birlikte enerjinin yükseldiğini dile getiren Abdullah Avcı, maçta 2 gol atan Yusuf Yazıcı'ya da değinerek, "Yusuf Yazıcı'ya parantez açmak istiyorum. Biz bu yörenin insanları olarak bazen çabuk performans bekliyoruz. Geldiğinde Yusuf'un sakatlığı vardı ve hemen performans vermek istedi. Sonrasında geriye düştü. Son 15-20 gündür harika çalışıyor. Bugün iyi bir performans ve attığı 2 golle karşılığını aldı. Kendisine 'Yeniden hoş geldin.' diyoruz. Kupada bugün tur atladık ve pazar günkü İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ümraniyespor'a, harika işler yapan Recep Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"İyi oynayıp sonucunu alamadığımız bir maçtı"

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ağırladığı Trabzonspor'a uzatma bölümü sonunda 4-1 mağlup olan Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "İyi oynayıp sonucunu alamadığımız bir maçtı." dedi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, sözlerine teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ederek başladı.

Trabzonspor'u yenerek çeyrek finale çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Uçar, "Genel olarak iyi hazırlandığımız bir maçtı. Abdullah Hocamı tebrik ediyorum ve sonraki turlarda onlara başarılar diliyorum. Umarım sonuna kadar götürürler.” diye konuştu.

İlk yarıda yalnızca 1 savunma hatasını yaptıklarını ve genel anlamda üstün taraf olduklarını söyleyen Recep Uçar, "İlk yarıda ikinci golü de bulabilirdik ama atamadık. İkinci yarıda Trabzonspor formasyon değişikliğine gitti. Biz de taktiksel anlamda karşılık vermek istedik. Genel anlamda boşlukları kullandığımız bir bölüm oldu ikinci yarı. Fırsatları bulduk ama maalesef değerlendiremedik. 90+3. dakikaya kadar taşıdık ama kenar ortadan bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

"Bu dosyayı kapatıp Fenerbahçe maçına hazırlanacağız"

Uzatma dakikalarını çok iyi oynamadıklarını ve ikinci golün ardından da konsantrasyonlarının düştüğünü dile getiren Recep Uçar, "4-1 kaybettiğimiz bir maç oldu. 93 dakika iyi oyunumuza rağmen turu geçemediğimiz için gerçekten üzgünüz. Futbolda bunlar var. Bu sezon maalesef kendi adımıza iyi oynadığımız birçok maçta sonuca gidemedik. Bugün de böyle oldu. Bu dosyayı kapatıp, Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

İstanbulspor karşılaşması sonrası kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı ve Del Valle hakkında yöneltilen soru üzerine Recep Uçar, "Bu maçın ardından kadro dışı kalan oyuncuları konuşmak istemiyorum. İnsanlar hiçbir zaman durup dururken kadro dışı kalmazlar. Performans ya da disiplinsiz davranışla alakalı bir durum olabilir. Bizimkisi de takım disiplini açısından bundan sonraki süreç için almamız gereken bir karardı." yanıtını verdi.