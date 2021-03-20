Trabzonspor'da 2 hafta sonra 3 puan sevinci

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Trabzonspor, bu sezon en farklı galibiyetini elde etti.

8. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inen Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich'den dönen topu Ekuban, tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Nwakaeme'nin şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağa vuramayınca kaleci Friedrich, tehlikeyi yatarak önledi.

23. dakikada Endri Çekici'nin şutunda savunmaya çarpan top ceza alanı içinde Geraldo'nun önüne doğru düştü. Bu futbolcu Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada İbrahim Akdağ, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere göndererek beraberliği sağladı: 1-1

28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Djaniny'in pasında yakın mesafede dönerek Kulusic'den sıyrılan Ekuban, topu kaleci Friedrich'in solundan filelere göndererek kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1

30. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda Sarlija'dan topu kaparak ceza alanına taşıyan Djaniny, kaleci Friedrich'ten sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

33. dakikada Bakasetas'ın pasında arka direkte Djaniny'in şutunda kaleci Friedrich, topu güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Ankaragücü'nde sakatlanan Friedrich'in yerine Korcan Çelikay, oyuna dahil oldu.

45+3. dakikada Geraldo'nun sağdan ortasında, Endri Çekiçi'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk dibinden topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Atila Turan'ın pasında ceza alanı içinde Lobjanidze'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine gelen topu uzanarak çıkardı.

59. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Korcan Çelikay, yatarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Lobjanidze'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde Borven'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Baker'in kullandığı serbest atışta barajı geçen top direğin yanından auta gitti.

90+4. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Korcan Çelikay'ın çeldiği top Edgar'ın önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 4-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak 2 hafta sonra kazandı.

Trabzonspor ligde 2 hafta sonra kazandı

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, ligde 2 hafta aradan sonra kazandı.

Ligin son 2 haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan ve rakip sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, MKE Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişatını sonlandırdı.

Karadeniz ekibi, ligde puanını 55'e yükseltip, 4. sıradaki yerini korudu.

En farklı galibiyeti

Trabzonspor, 4-1'lik sonuçla bu sezon en farklı galibiyetini MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Bordo-mavililer, ayrıca ligde bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Djaniny cezalı

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny, cezalı duruma düştü.

Ligde 4. sarı kartını gören bordo-mavili futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında takımda yer alamayacak.

Ağaoğlu: Üç puan her zaman güzel ama dört golle gelen üç puan tabii ki daha da güzel

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalardaki puan kayıplarının vermiş olduğu psikolojik baskıyı atabilmek için aldıkları üç puanın önemli olduğunu söyledi.

Hücum hattındaki oyuncuların maça ağırlığını koymalarının sonucu etkilediğine işaret eden Ağaoğlu, "Milli takım arasından önce bunu yapmış olduğumuz için de mutluyuz. Üç puan her zaman güzel ama dört golle gelen üç puan tabii ki daha da güzel. Ekuban'ın bugün olağanüstü bir performansı vardı. Djaniny kendisi gibi oynadı bugün ve güzel bir sonuç çıktı ortaya." diye konuştu.

Ağaoğlu, futbolcularda yorgunluğun ve pandeminin olumsuz etkilerine değinerek, "Kovid'i en ağır geçiren oyuncularımızdan bir tanesi Ekuban'dı. İki gün süreyle 40 dereceyi bulan ateşi vardı. Bunun yansımaları gerçekten sporcular ne kadar güçlü olursa olsun etkilendikleri zaman kolay kolay üzerlerinden atamıyorlar. Milli takım arası özellikle milli takıma gitmeyen oyuncuların kendilerini toparlanmaları açısından önemli bir süreç." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a geleli 130. günü geride bıraktığını belirterek, "15. galibiyetimizi aldık, bir kupa kazandık. Hep gelişimden bahsediyoruz, oyun ve oyuncu açısından. Adım adım mesafe kat ediyoruz." diye konuştu.

Pandemi dönemini yaşayan ve bundan etkilenen takımlardan bir tanesi olduklarını ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Bu süreçte bazen inişler, çıkışlar ve dalgalanmalar olabilecek. Bugün oyuna, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var. Sayısal olarak da üzerimize fazla geldiler. Orada zaman zaman Uğurcan'ın devreye girip kurtardığı, zaman zamanda bizim girip kaçırdığımız, topa sahip olduğumuz, bazen geçişleri kullandığımız durumları yaşadık. "

Avcı, maçın bütününe bakıldığında olumlu ve olumsuz tarafların olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Olumsuz tarafları da olacak ki kazanırken gelişmeyi tespit edelim, ona göre nasıl hareket edelim. Dün Galatasaray puan kaybetti, yarında Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bizim bu fırsatı değerlendirip 3 puanı cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz. Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum"

Karaman: "Erken gol yedik"

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Trabzonspor karşısında 4-1 gibi beklemedikleri bir skor aldıklarını belirtti.

Maçın geneline baktıklarında ilk devre rakipten kaptıkları topları çok çabuk şekilde tekrar kaybettiklerini belirten Karaman, "Ya ilkinde ya 2 ve 3. paslarda topları kaybettik. Erken gol yedik. Gol yediğimizde bir oyuncumuz yerdeydi, 10 kişiyken golü yedik. Beraberliği sağladıktan sonra 3-4 dakika içinde de 2 gol daha yedik. Yani hele 3. yediğimiz golde defans oyuncusu topla dripling yaparken ne olursa olsun bu şekilde topu kaybetmemeli. Bizim, ligdeki konum itibariyle bireysel hatadan gol yemememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bugün özellikle ilk devre takım defansından çok defanstaki duruşlar, yediğimiz gollere sebep oldu." diyen Karaman, şunları kaydetti:

"Bireysel bariz hata yaptık. İkinci yarı pozisyonlar var. Kalecinin oynadığı muhteşem oyun var. İlk yarı 3-4 net pozisyon bulduk. Son vuruşlara başarılı olsaydık belki 3-3, 4-3 belki de 5-3 de olabilirdi, Trabzon lehine. Ama oyunu 3-3'e getirecek çok iyi pozisyonlar yakaladık. 2-1'den geri gelmemiz daha kolay olabilirdi ama daha sonra takım direnci, moral motivasyon da önemli. Nihayetinde bu maçtan ders çıkaracağımız önemli pozisyonlar var. Dersleri çıkarıp verilen arayı da çok çalışarak en iyi şekilde değerlendirip kaybettiğimiz puanları geri toplayacağız."