"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor

08 Nisan 2023, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi.

15. dakikada Bakasetas'ın uzun ve derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta kaleci Günay meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

21. dakikada Eysseric'in uzaktan şutunda kaleci Uğurcan soluna gelen ve yerden seken topu uzanarak kornere çeldi.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Chouiar, düzgün bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinde, sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

43. dakikada sağdan ceza sahasına giren Abdülkadir'in şutunda top, kaleci Günay'dan döndü.

Mücadelenin ilk yarısını lacivert-beyazlılar 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

51. dakikada Fall'ın ceza sahası sağ köşesinden şutunda kaleci Uğurcan sağına yatarak son anda dokunduğu topu kornere çeldi.

55. dakikada Fall'ın penaltı noktası gerisinden vuruşunda, Uğurcan sağına yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Kasımpaşa'nın Mustafa Eskihellaç ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Hajradinovic'in savunma arkasına attığı pasa kendi yarı sahasından hareketlenen Mustafa, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Burak Şeker, önce gol kararı verdi. Şeker, VAR'daki Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve Mustafa'nın koşusuna başlarken Eren Elmalı'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada Malsa'nın sağdan pasını ceza yayı gerisinde alan Chouiar, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta giderken ev sahibi ekip net bir gol fırsatından yararlanamadı.

75. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası hafif sol çaprazında topla buluşan Fall, Denswil'den sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltıda topun başına geçen Eysseric, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Hamsik'in soldan ortasında altıpasta iyi yükselen Gomez uygun durumda topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden yere gelen meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma, lacivert-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları Nisan 2003'te başladı, 2022 yılında rekor kırdı!

    Kayıplara ne oldu?

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”

    Zenginden daha çok vergi alınmalı

    Avcılar'daki inşaatta göçük altında kalan işçiler kurtarıld

    Trabzonspor'da kötü gidiş sürüyor

    Oruç iyileştiriyor

    Londra’da konser salonunda iftar

    ÜFE-TÜFE farkında rekor

    Gizlilik politikalarını okuyun!

    Fransa’da Ramazan Fuarına yoğun ilgi

    Oy pusulasındaki parti yerleri belli oldu

    İİT Genel Sekreteri Taha: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara aittir

    Hedef 400 vekil çıkarmak

    Sosyal medyaya düşen "gizli" ibareli belgeler Pentagon'u alarma geçirdi

    İtalyan şeflerden depremzedelere iftar sofrası

    Tefekkür saati: 20 milyon Güneş ağırlığında yeni bir kara delik keşfedildi

    En çok Antakya etkilendi

    Burdur'da şebeke suyunda tasarruf kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Şahıslar fâni, hizmetler bâki”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Değiştir” yarışmasını kim kazanacak?
    Genel

    Kayıplara ne oldu?
    Genel

    ABD semalarında ezan sesleri - ABD'de de ezan yaygınlaşıyor
    Faruk ÇAKIR

    UNICEF’den al haberi
    Mehmet KARA

    Meclis’in güçlü olması için GPS
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “Ekonomiyi batırdığınızı kabul ediyorsunuz”
    Adnan NACİR

    No-Bel Ödülleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.