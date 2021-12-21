Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Süper Lig'in 18. haftasında Altay'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 yenerek puanını 45'e çıkardı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarsını Cebrail Karayel'in 33. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamlayan Altay karşısında Trabzonspor, 51. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle eşitliği yakaladı. 88. dakikada Cornelius'la 1 gol daha bulan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu skorla puanını 45'e çıkaran lider Trabzonspor, maç fazlasıyla takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la puan farkını 12'ye çıkardı. Ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Altay ise 18 puanda kaldı. Cornelius'un 9. golü Trabzonspor'da 2 gol atan Cornelius, ligde üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı. Cornelius, bu sezon 9. golüne ulaştı. Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren Cebrail Karayel, bu sezon ligde ilk golüne imza attı. Karşılaşmanın son bölümünde sakatlanan Edgar Miguel Ie oyuna devam edemedi. Sedyeyle soyunma odasına götürülen Edgar’ın yerine 85. dakikada Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu. AA

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