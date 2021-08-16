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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Trabzonspor'dan çok iyi başlangıç

16 Ağustos 2021, Pazartesi 21:00
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yendi.

İlk yarı 

3. dakikada Trabzonspor, Bekasetas ile öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

10. dakikada konuk ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Uygun pozisyondaki bu oyuncunun düzgün şutu, filelerle buluştu: 0-2.

19. dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

26. dakikada Yeni Malatyaspor Mallan ile gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihallaç'nın ceza alanına çevirdiği topa çaprazdan vuran Mallan'ın şutu direğin dibinden auta gitti.

29. dakika ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara pasıyla buluşan Gervinho'nun vuruşunda Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. 0-3.

32. dakikada Yeni Malatyaspor'da, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın sol kale direğinin dibine gönderdiği pasa yatarak dokunan Adem Büyük, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-3.

42. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gervinho çizgiden topu ortaya çevirdi, arka direkte Hamsik şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir'in ayağıyla yaptığı ters müdahale sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor 4-1'lik üstünlükle soyunma odasına gitti.

İkinci yarı 

53. dakikada sağ kanattan gelişen Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ortasına Adem Büyük penaltı noktası üzerinde müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada Trabzonspor bu kez penaltıdan golü buldu. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny ceza alanına girdi, Haddadi'den sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Djaniny, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 1-5.

71. dakikada Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Djaniny'nin ortasına arka direkte Bakasetas kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada Yeni Malatyaspor'un Nshimirimana ile bulduğu gol VAR'dan döndü. Sağ çaprazda topla buluşan Adem Büyük ortadaki Osman'ı gördü. Bu oyuncunun düzeltip uzattığı topu önünde bulan Nshimirimana, boş kaleye topu gönderdi. VAR'a giden hakem Atilla Karaoğlan, Adem Büyük'ün girdiği pozisyonda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

83. dakikada Yunus Mallı'nın çektiği şutun rakip oyuncu Nshimirimana'nın eline çarptığı gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Karaoğlan, bu kararı da iptal etti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 5-1 galip ayrıldı.

AA

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