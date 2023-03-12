Trabzonspor'dan farklı galibiyet

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

8. dakikada sağ taraftan çalımlarla altıpasa doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın savunmanın temasının ardından dokunduğu top yerden kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada Peres'e yaptığı hareket sonrası Belhanda önce sarı kart gördü. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Abdülkadir Bitigen, bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün yerden vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir'i geçen top yan direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasında ceza yayı üzerinden Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak topu kornere çeldi.

45+1. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Svensson'un soldan pasında, ceza yayında topu kontrol eden N'Diaye, sert vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı

60. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Barrios'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

78. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

81. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-1.

88. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hamsik'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir, yatarak topu çeldi.

90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Orhan Ak: Bu maçı hem taraftarımıza hem hocamıza armağan ediyoruz

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Ak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ak, oyuna çok iyi başladıklarını ve erken golü bulduklarını belirterek, "Daha sonra rakibin 10 kişi kalması, fırsat gibi gözükürken bizi rehavete soktu. Oyun hızı ve temposunu düşürdük. Rakip de 10 kişi kalmasına rağmen etkili olmaya başladı. 2-1, 3-1'i de yakalayabilirdiler. İkinci yarı daha coşkulu hızlı oynadık. Özellikle oyuna sonradan giren hücumcu oyuncuların kalitesi devreye girince net skor elde ettik." diye konuştu.

İkinci yarı oyunun tamamen kendilerinde olduğunu ifade eden Ak, "Taraftar da desteğini yansıtmaya başlayınca istediğimiz skor aldık. Tek hedefimiz galibiyetti, onun mutluluğunu yaşıyoruz. Hem camia, oyuncu, bizim taraftar için güzel bir hediye oldu. Özellikle hocamızın istifasından sonra zor bir sürece girdik. Bu maçı hem taraftarımıza hem hocamıza armağan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ak, sadece Abdullah Avcı'nın istifasının değil birçok etkenin de takımı etkilediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Başkanın istifa etmesi, kongre süreci, ciddi belirsizlik var. Oyunculara çok net şekilde yansıdı. Onun için gelecekle alakalı kaygılar olabilir. Belli hedeflerden kopmuşsunuz, onun da tedirginliği kaygısı var. Son zamanlarda kazanamamanın takım üzerinde olumsuz durumu oluşmuştu. Taraftarın inancını kaybetmesi de var. Buranın duygusu başkadır, kazanırken hızlı çıkarsınız kaybederken inişler sert olabilir. Burası büyük camia. 1-2 gün çok zorlandık. Özellikle zihinsel durumun takım üzerinde olumsuzluklarını fark ettik. Ne olursa olsun oyuncu sorumluluğunu bilmeli. Görev kutsaldır. Çıktığınızda perdenin arkasında ne yaşadığınız önemli değil seyirci için performansınızı vermelisiniz."

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasına ilişkin de Ak, "Herkese nasip olmayan bir ayrılış gerçekleşti. Avcı sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için çok değerli spor adamı. Bu süreçte kolay değil. 2-3 sene mukavelesi vardı. Kulübün menfaati için böyle bir şey yaptı. Biz de saygıyla karşıladık." diye konuştu.

Ak, takıma 1 hafta izin verdiklerini, takımda devam edip etmeyeceği konusunda ise yönetim kurulunun gerekli açıklamayı yapacağını sözlerine ekledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Hak ettiğimiz bir sonuç değildi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu sonucu aldıkları için memnuniyetsiz olduklarını belirterek, "Hak ettiğimiz bir sonuç değildi." dedi.

İlk 20 dakika takımını beğenmediğini ifade eden Montella, şunları kaydetti:

"Çünkü çok agresif değildik, cesaretli değildik. 20. dakikadaki kırmızı kart, Belhanda'nın hatası Peres'in uyanıklılığı hakemin kararı maçı farklı yere getirdi. 20. dakikadan sonra takımımı çok beğendim. Sonuna kadar mücadele gösterdiler. Rakipten birçok bakımdan üstün oynadılar. 21 şut attık, rakip 15 şut attı. Belli dakikadan sonra da hem kalite hem yorgunluk ön planda oldu. Sonuçta bu tarz büyük takımlara karşı ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılıyorlar ama takımımı 20. dakikadan itibaren beğendim."