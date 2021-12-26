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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Trabzonspor'dan tarihe geçen 'ilk yarı' performansı

26 Aralık 2021, Pazar 13:11
Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile sahasında golsüz berabere kalarak ilk yarıyı 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, 3 puanlı sistemde en fazla puan topladığı sezonlardaki ortalamasının üzerinde ilk yarıyı tamamladı.

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 82 puanla tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda yüksek bir puan ortalamasıyla ilk yarıyı tamamladı.

Söz konusu sezonları 2,41 gibi yüksek puan ortalamasıyla bitiren Karadeniz ekibi, bu sezon 19 maç sonunda topladığı 46 puanla ilk yarı sonunda 2,42 puan ortalamasını yakaladı.

Karadeniz ekibi, 1995-1996 sezonunda 17 hafta oynanan ilk yarıda 44 puanla (2,58 ortalama), 2010-2011 sezonu da 42 puanla (2,47 ortalama) 1. sırada tamamlamayı başarmıştı.

Trabzonspor, bu sezon 2 maç fazlasıyla 46 puan elde ederek en yüksek puanla ilk yarıyı tamamlarken, ortalama olarak da 3. en iyi derecesini elde etti.

Tek mağlubiyet

Trabzonspor, ligin ilk yarısında oynanan 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, iç sahada 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan toplarken, dış sahada 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 25 puan elde etti.

Avcı ile gelen başarı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 51 lig maçında 32 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 15 beraberlik elde etti.

En iyi 3. yenilmezlik serisi

Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini de bu sezon elde etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde mücadele ettiği 48 sezonda en uzun üçüncü seriyi yakaladı.

Fraport TAV Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık serisi son bulan Karadeniz ekibi, son 26 sezon içerisinde de bu alanda en başarılı dönemi yaşadı.

Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 12, 1995-96 sezonunda 14 karşılaşma olmak üzere arta arda 26 maçlık yenilmezlik serisini Abdullah Avcı yönetiminde geride bıraktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra bu alanda adından söz ettiren üçüncü teknik adam oldu.

Trabzonspor tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisi 278 gün sürdü. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra oynadığı son 27 maçta kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 28 karşılaşma sonra aynı şehrin takımı Antalyaspor karşısında 278 gün sonra yenildi.

Deplasman rekoruna da kırdı

Trabzonspor, dış sahada da 25 maçlık yenilmezlik serisi rekoru kırdı.

En son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 25 dış saha maçında 15 galibiyet, 10 beraberlikle 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu geride bıraktı.

AA

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