Trabzonspor deplasmanda mağlup

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. hafta maçında Rusya temsilcisi Krasnodar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rus ekibi Krasnodar'a 3-1 yenildi. Krasnodar Stadı'ndan oynanan mücadelenin 27 dakikasından Serkan Asan'In kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes 34. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ivan Ignatyev 90. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin uzatma anlarında gelen golü maçın skorunı belirledi. NTV

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