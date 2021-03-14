Trabzonspor, Erzurum'da 1 puana razı oldu

Süper Lig'in 30. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor karşılaşmasının 5. dakikasında ev sahibi ekipte Emrah Başsan, ceza sahası içinde topa sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi. 16. dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahası dışından plasesinde, top az farkla auta gitti. 40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un atağında sağ kanattan ceza sahası içine giren Cenk Ahmet Alkılıç'ın yerden ortasında kademeye giren Hosseini, topun El Kabir'e gitmesini engelledi. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. İkinci yarı 72. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına ortasında yükselen Teikeu topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti. 73. dakikada Flavio'nun ceza sahası dışından vuruşunda, yerden seken topu kaleci Szumski kontrol etti. 77. dakikada Aatıf'ın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa altıpas önünde müsait durumdaki Rahman Buğra Çağıran vurdu. Savunmada Hüseyin Türkmen'e çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere çıktı. 80. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahasında kaleci Szumski ile karşı karşıya kalan Djaniny, sol ayağıyla topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 90. dakikada kullanılan köşe atışı sonrasında oluşan karambolde topa son olarak Aatıf vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Karşılaşma, golsüz sona erdi. AA

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