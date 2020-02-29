"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Trabzonspor farklı kazandı

29 Şubat 2020, Cumartesi 19:34
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

6. dakikada Melnjak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Skoda'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada ceza yayı önünde Boldrin'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ceza alanına sokulan Boldrin'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

19. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.

33. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla buluşan Guilherme'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Çaykur Rizespor, golü buldu. Ceza alanı yakın mesafede Da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada ceza alanı içinde Skoda'nın kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya şutunda, top son anda araya giren savunmaya çarparak uzaklaştı.

56. dakikada Melnjak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde uygun durumdaki Talbi'nin kafa şutunda top yandan auta gitti.

59. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

61. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

65. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen top direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

71. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

75. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Nwakaeme, Fernandes tarafından düşürülünce maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara yolladı: 3-1

79. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topu Skoda, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol iptal edildi.

86. dakikada bordo-mavili takım dördüncü golü buldu. Sörloth'un pasında ceza yayı üzerinden Nwakame'nin yerden şutunda top filelerle buluştu: 4-1

90+1. dakikada Skoda'nın ceza alanı içinden şutunda Obi Mikel'e çarpan top yan direkten döndü. Daha sonra pozisyonu Video Yardımcı Hakem uyarısının ardından izleyen Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterirken Mikel'i de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 90+6. dakikada Skoda, penaltı atışını sert bir vuruşla golle sonuçlandırdı: 4-2

90+8. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha kaydetti. Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Ndiaye'nin şutunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelerle buluştu: 5-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: Trabzonspor
Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan Ruhani ile görüştü

    İdlib şehitleri için cenaze namazı kıldılar

    Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu

    Yunanistan'dan AB'ye acil toplantı talebi

    4 Avrupa ülkesi İdlib'deki saldırıyı kınadı

    Erdoğan ve Putin 5 Mart’ta görüşecek

    Libya, İdlib şehitleri için taziye mesajı gönderdi

    'NATO-Rusya çatışması imkansız değil'

    Merkel: En öncelikli görevimiz insanların güvenliğini sağlamak

    Azerbaycan'dan virüs önlemi: İran'la sınırlar kapatıldı

    Virüsün ekonomik etkisi: 1 trilyon doları aşkın hasar oluşabilir

    NATO üyeleri Afganistan'daki barış sürecine destek verdi

    Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

    Arap Birliği Genel Sekterinden Suriye için ateşkes çağrısı

    'Libya'da ateşkes tamamen bozulabilir'

    'Gerilim ancak Rus-Türk diyaloğuyla düşürülebilir'

    Suriyeliler, Türkiye sınırlarına ilerliyor

    İran'da koronavirüs salgını devam ediyor: 9 kişi daha öldü

    Virüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 2 yolcu daha öldü

    Uluslararası Af Örgütü'nden 'göçmenleri kabul edin' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dünden bugüne derin tuzaklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamet alâmeti, koronavirüsten korunma yolları!
    Faruk ÇAKIR

    Mübarek geceyi kana bulayan zalimler...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şehitlere ihsan edilen hayat
    Cevher İLHAN

    “28 Şubat ukdesi” (2)
    Genel

    Türkiye, topyekûn ikna odası oldu
    Ahmet BATTAL

    Demokrasinin netlik ayarı
    Genel

    'Türkiye güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'
    Genel

    Çorum Valiliğinden 'koronavirüs' açıklaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.