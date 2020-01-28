Trabzonspor-Fenerbahçe maçına misafir taraftarlar alınmayacak

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, A riski kategorisine alınan müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri görüşülerek karara bağlandı.

Buna göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 700 özel, bin 400 resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personel görev yapacak.

Öte yandan, önceki yıllarda olduğu gibi "İki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması" yönündeki karar bu maçta da uygulanarak, sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.