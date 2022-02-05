Trabzonspor galibiyetlere devam ediyor

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelenin 3. dakikasında Ben Quanes'in sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde Umut Bozok'un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti. 6. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Visca'nın sert ve düzgün vuruşunda, top üst direğin altına çarparak filelerle buluştu. 1-0 12. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, arka direkteki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı. 20. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti. 21. dakikada Hadergjonaj'ın hızlı kullandığı faul atışında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Travnik'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu. 44. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Hugo'nun kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı 69. dakikada Fall'ın pasında ceza alanına hareketlenen Eysseric'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alınana döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 75. dakikada Trabzonpor'da Bruno Peres, Kasımpaşa'da da Eysseric ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü. 78. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topa sahip oldu. 85. dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazında yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kontrol etti. Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. AA

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