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17 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak

17 Eylül 2022, Cumartesi 11:10
Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'un konuğu olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

Gaziantep FK'nin gol umudu Figueiredo

Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 6 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet Joao Figueiredo, attığı 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Figueiredo'nun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

3 oyuncu kart ceza sınırında

Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.

Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla son hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

AA

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