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Trabzonspor, gençleriyle de dikkat geçiyor

15 Nisan 2019, Pazartesi 13:00
Trabzonspor'un altyapısından yetişerek forma fırsatı bulan genç oyuncular, toplam 7 gol kaydederek 13 puanlık katkıda bulundu.

Süper Lig'de 49 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, 28 haftalık bölümde altyapıdan yetişen oyuncularla da skor üretti.

Karadeniz ekibinin mevcut kadrosunda Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Berkay Sefa Kara ve kaleciler Uğurcan Çakır, Arda Akbulut gibi oyuncular ligde forma fırsatı bulan isimler oldu.

Son oynanan 1-0'lık Bursaspor maçında takımına galibiyeti getiren Abdülkadir Ömür, 3 golle bu oyuncular içerisinde en fazla gol atan isim oldu. Abdulkadir Parmak 2, Yusuf Yazıcı ve Murat Cem Akpınar da rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Bordo-mavili takımın genç oyuncuları, 28 haftada toplam 7 gol kaydederken bu maçlarda Karadeniz ekibine 13 puanlık katkı sağladı.

Gol attıkları maçlar

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yendiği karşılaşmada 2, 28. haftada deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

Abdulkadir Parmak, ligin 19. haftasında 1-1 biten Demir Grup Sivasspor ile 23. haftada 3-1 galip gelinen Göztepe deplasmanlarında birer gol attı.

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'e Medical Park'ta 4-2 kaybedilen karşılaşmada, Murat Cem Akpınar da ligin 27. haftasında Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçta rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Tek yenilgi

Trabzonspor, altyapı oyuncuların gol attığı maçlarda tek yenilgi aldı.

Bordo-mavililer, bu futbolcuların gol attığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13 puanı hanesine yazdırarak Avrupa yolunda önemli avantaj sağladı.

İkinci yarı açıldılar

Trabzonspor'da altyapı oyuncuları, özellikle ikinci yarıda takımlarına gol katkısı verdi.

Ligin ilk yarısında altyapı oyuncuları sadece 2 gol kaydederken ikinci yarıda 5 gol atarak daha golcü bir performans ortaya koydu.

Altyapı oyuncuları, ilk 16 hafta gol atma başarısı gösteremezken bu oyuncular adına ilk goller 17. haftada Çaykur Rizespor maçında Abdülkadir Ömür'ün 2 golüyle geldi.

AA

Etiketler: süper lig, trabzonspor
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