Trabzonspor, Hatay'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a misafir oldu. Karşılaşma öncesi, Türk futbolunun ve Trabzonspor'un efsanelerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi. 16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi. 20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı. 27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi. 42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. İkinci yarı 49. dakikada Traore'nin pasında Aabid, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 62. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Traore, sağ çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti. 64. dakikada Katranis'in sol kanattan ortasında Diouf kale alanı önünde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 66. dakikada konuk ekipte Nwakaeme'nin sol çaprazdan plasesinde, meşin yuvarlak auta gitti. 74. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol taraftan Baker'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Vitor Hugo, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 79. dakikada Ekuban'ın pasında sol çaprazda topu iyi kontrol eden Djaniny'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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