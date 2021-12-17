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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Trabzonspor, Hatayspor'u ağırlayacak

17 Aralık 2021, Cuma 10:00
Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan ve ligde namağlup unvanı sona eren bordo-mavililer, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Karadeniz ekibi, 29 puanla 3. sırada yer alan rakibi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları sürüyor. Sakatlıkları düzelen ve dün takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Djaniny'nin ise takımda yer alması bekleniyor.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 29 puanla 3. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Muhammed Kamara ile sakatlıkları süren Sadık Baş, Bülent Cevahir, Onur Ergün ve Mehdi Boudjemaa, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Adamta Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

AA

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