Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

37. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

39. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Rafa Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Svensson'un pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

45+6. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kalecisi Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakeme eleştiri

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından neredeyse 90 dakika 10 kişi mücadele veren takımını gönülden kutladığını söyledi.

Ertuğrul Doğan, kırmızı kart kararını doğru bulduğunu belirterek, "Visca çok beyefendi ve değerli oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu." ifadesini kullandı.

Maçın hakemi Ali Şansalan'ın takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandığını savunan Doğan, şöyle konuştu:

"Çok ilginç bir şekilde hakem takdir haklarının tamamını, tamamına yakınını demiyorum tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Hele en sonlarda bir pozisyon var penaltı beklediği. Bence oyuncu kendini atıyor ve gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken, niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakemin eksik yaptığı tek bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işlerde olmazdı, çok daha rahat olurdu. Sayın Federasyon Başkanımızın bu konuları düzelteceğine inancım tam. Çünkü gerçekten kendi evimizde tüm takdir haklarının başka bir takıma kullanılarak kaybedilmesi gerçekten çok enteresan."

Yaşananlara rağmen Beşiktaşlı futbolcuları da gönülden kutladığını dile getiren Doğan, mücadeleye gölge düşüren tek şeyin hakem ve kararları olduğunu ileri sürdü.

"Federasyon başkanımızla görüşeceğim"

Ertuğrul Doğan, hakemle ilgili bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik soruya, "Konu çok sıcak daha. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Federasyon başkanımız buraya gelirken de bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

Doğan, bundan sonraki tüm maçlarda aynı mücadele ve coşkuyu göstereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şenol hocamızın tecrübesi belli. Daha önce Trabzon'da ve İstanbul takımlarında şampiyonluk yaşadı. Bizim kendisine inancımız tam. Zaten Şenol hoca tercihimizin ana sebebi tecrübesi ve bilgisiydi. Dolayısıyla bizi yanıltmadı ilk maçta. Kendisine çok teşekkür ederiz. Zaman geçtikçe hem Şenol hocamızın hem de oyuncularımızın performansları artarak devam edecek. Taraftarımızla bütünleşerek biran önce zirve yarışının içerisinde olmayı hedefliyoruz."

"Burada 2 puan bırakmış olduğumuzu düşünüyorum"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar, temposu yüksek bir maç seyredemediklerini, her iki takımın da çok güzel işler yapamadığını söyledi.

Trabzonspor'da Edin Visca'nın kırmızı kart görmesinin ardından oyunun tek kale bir maça dönüştüğünü ifade eden Uçar, "Herhalde nemden olsa gerek oyuncularımız zaman zaman hareketlerde yavaş kaldılar ki aynı şey Trabzonsporlu oyuncular için de söz konusu. Tabii ki buraya gelirken bir puan iyidir diyoruz ama maçın gidişatına baktığımızda oyuna hakim olan taraf biziz. Yakaladığımız pozisyonlar var ki çok pozisyon daha yakalayabilirdik. Burada 2 puan bırakmış olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Uçar, Rafa Silva'ya yapılan fauller hakkında konuşmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu Rafa'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Yani bu şekilde bu adamın futbol hayatı bitecekse biz ne yapacağız? Ciddi bir yatırım yaptık bu sene oyunculara biliyorsunuz. Her maçta tekme yiyor bu adam. Allah'tan VAR müdahale ediyor da kural neyse o uygulanıyor. Buna özellikle değinmek istiyoruz. Onun dışında Immobile'ye yapılan bir pozisyon var. Orada bize göre penaltı. Tabii bunu yorumcular mutlaka değerlendireceklerdir."

"Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz"

Feyyaz Uçar, maçın hakeminden memnun olmadıklarını dile getirerek, "Biz hakemden 50 yıldır memnun değiliz, sadece bugün değil. Bugün kuralların bazısını uyguladı ama genel olarak her iki takımın da mutsuzluğunu burada görüyoruz. Bazı pozisyonlar var. Bir pozisyonda avantaja bırakması gerekiyordu bırakmadı. Rakibin yaptığı birçok kırmızı pozisyon var, faul var kart göstermedi. Bu iş bu şekilde nasıl devam edecek bilmiyoruz ama mağduruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maçın hakemi Ali Şansalan hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Uçar, "Vallahi bizim formamız siyah beyaz. Hakemde öyle bir forma görmedik. Biz mağdur olan taraf olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü iki tane pozisyon var. Arthur Masuaku'nun bir pozisyonu var. O da tartışılır. Hakem yorumcular gereğini söyleyecektir diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Feyyaz Uçar, Trabzonspor'u maçın büyük bölümünde 10 kişi mücadele vermesinden dolayı tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şenol hocanın elinin değdiğini net olarak görüyoruz. Çok fazla alan bırakmadılar, çok iyi kapandılar. Bizim golü attığımız gibi daha çok verkaç yapmamız lazımdı, adam eksiltmemiz lazımdı. Onlarda biraz yavaş davrandık. Orada yeni gelen oyuncumuz Mario zaman zaman iyi işler yapmaya çalıştı ama ilk maçıdır. Biraz daha fazla şut atmamız, daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu ama milli maçtan dönüştür. Dolayısıyla oyuncuların bu performansını anlayışla karşılayabiliriz."

"Galip gelememek elbette üzücü"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, zor bir deplasmana çıktıklarını belirterek, "Evinde güçlü olan bir takıma karşı yeni hocasıyla yeni bir başlangıç yapan bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

Maçın ilk 15 dakikasının bekledikleri gibi geçtiğini aktaran Hollandalı teknik adam, "Tempolu ikili mücadelelerin olduğu bir ilk 15 dakikaydı. Rakibimiz için maçın değiştiği an 10 kişi kaldıkları kırmızı kart anı oldu. Kırmızı karttan sonraki 10-15 dakikalık süreçte iyi oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Bronckhorst, 10 kişiye karşı gerektiği şekilde oynayamadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Rakibin golü bulduğu pozisyonda da iyi savunma yapamadık, basit bir şekilde gol yedik. Daha sonrasında dizilişimizi değiştirdik ve ilk yarının son 20 dakikasını kontrol altında tuttuk. Bu süreçte bir gol bulduk. İkinci yarıda ikinci golü bulmaya çalıştık. Pas hızımız yeterince iyi değildi. Yine de fırsatlar bulduk ama rakip kaleci bu noktada başarılıydı. Rafa ve Semih ile fırsatlar bulduk, bunları gole çeviremedik. Zor bir deplasmandan 1 puan alıyoruz ama bugün itibariyle 2 puanı kaybettik. Rakip kendi taraftarıyla skoru almak için çok fazla uğraştı. Onlar da bu konuya yardımcı olmaya çalıştılar. Galip gelememek elbette üzücü. Bu maçı analiz edeceğiz ve önümüzdeki hafta oynayacağımız Eyüpspor maçına hazırlanacağız."

"Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi"

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, kısa bir dönem takımla birlikte olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un 2 maçta 2 puanı vardı şimdi 3 maçta 3 puanı oldu, ilk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Biz üçüncü maçı oynadık, takımların bazıları beşinci maçı oynadı. Zor bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de oyuncular bize o konuda umut verdi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Ön baskıları, çıkışları, oyuna hakim olmayı düşünürken beklenmeyen şekilde, talihsiz bir şekilde kırmızı kart gördü Visca. En iyi oyuncularımızdan biri. Tecrübeli bir oyuncu. Savaştık, bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. 10 kişi kaldık ama 12. adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteği ile takım direncini daha fazla koydu. O duyguyu birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak. Zaten o düşüncenin olacağını görüyordum. Futbol adına, futbol değerlerini konuşmaya kalkarsak sadece savunmada kalırken savaşçı ruhumuz var. Orada da pozisyon verirken, araya kaçırırken, yediğimiz golde ve benzer şekilde pozisyonlar verdik. Orada da Uğurcan devreye girdi. Defansımız, orta sahamız savaştı."

Simon Banza'nın ilk maçına rağmen çok uyumluydu olduğunu dile getiren Güneş, "Hani yeni geldi, acemidir falan diyecek bir şeyimiz yok. Forvette de oynayan Simon Banza'yı ortaya çekip o iki açığı kullanmak istedik. Daha fazla çıkabilseydik iyi olacaktı. Onu da konuşacağız. Çünkü 10 kişi de kalsanız oynamak gerekiyor. Bu tip maçlar oluyor. O eksiğin dışında oyunculara diyecek bir şeyim yok. Çünkü uzun süre 10 kişi oynadık. Bizim için de Beşiktaş için de kayıp 2 puan ama bizim için daha önemli. Çünkü biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz ve henüz 3 puanla tanışmadık. Şimdi Perşembe günkü maçı bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Cihan Çanak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evimizde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşma sırasında kafasına aldığı darbe sonrası beyin sarsıntısı (kontüzyon) nedeniyle sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Cihan Çanak'ın hastanede yapılan ilk muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmamıştır."