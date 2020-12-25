"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 130. randevu

25 Aralık 2020, Cuma 12:15
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.

Son maçlarda Trabzonspor üstün

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 12 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7'sinde bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka ise berabere tamamlandı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Terim ile Avcı'nın 2-2 eşitliği var

İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın galibiyetlerde 2-2 eşitliği bulunuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları da 6 golle karşılık verdi.

Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 19 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Geçen sezon da Avcı yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup etti.

Terim-Avcı rekabeti

Fatih Terim ile Abdullah Avcı rekabetindeki maçlar şöyle:

Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-0

Galatasaray-İstanbul B. Bld: 0-2

Galatasaray-İstanbulspor: 1-1

AA

Okunma Sayısı: 852
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tepkiler iktidarın umurunda değil

    'Aşılara çok güvenmeyin'

    Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına maaş müjdesi

    Tahran'da çığ felaketi: 8 ölü

    'Dildeki sertleşme çaresizlik ifadesi'

    Virüs zenginle yoksul uçurumunu büyüttü

    İsrail 2020 yılında 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden oldu

    22 milyondan fazla kişi Kovid-19 tedavisi görüyor

    1.4 milyon kişinin elektriği çöpten çıkacak

    Koca: Gen mutasyonuna rastlanmadı

    Turizmciler satıyor

    AB’den Demirtaş, Kavala ve Dündar uyarısı

    Türkiye'de 15 bin 118 kişi daha koronavirüse yakalandı

    'Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk'

    İsveç'te de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandı

    Asırlık zeytinlere göz diktiler

    Bu insanlar evini nasıl geçindirecek?

    Trump: Cumhuriyetçiler beni yalnız bıraktı

    Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tepkiler iktidarın umurunda değil
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Akp borsasında din değer kaybetti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp’in “tenkit” ikazları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Seçim olsa da…”
    Cevat Çakır

    Prens Charles’in yamalı elbisesi
    Genel

    Cemaat, sosyolojik bir ihtiyaç
    Ahmet ÖZDEMİR

    İkrime b. Ebu Cehil’in Müslüman olması
    Adnan NACİR

    Umutasyon
    Faruk ÇAKIR

    İslâm âleminin düşmanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.