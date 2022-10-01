Trabzonspor Kayseri'den 3 puanla döndü

Süper Lig'in 8. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

7. dakikada konuk takımın defans oyuncusu Bartha'nın ara pasında topla buluşan Gomez ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gomez'in şutunda kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kontrol etti. 17. dakikada ev sahibi takımın etkili atağında Cardoso'nun ceza sahası dışında rakiplerini geçerek vurduğu sert şutta kaleci topu uzaklaştırdı. 18. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet'in sol kanattan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci yatarak kurtardı. 25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topla buluşan Thiam'ın ara pasını iyi değerlendiren Gavranovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 33. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışından Bakasetas'ın vurduğu meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı. 49. dakikada ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in ortasına iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 51. dakikada korner kazanan Trabzonspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Gomez'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet'in vuruşunda top auta çıktı. 53. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Gomez'in çaprazdan sert vuruşunda, Onur Bulut topu kale çizgisine yakın bir yerden uzaklaştırdı. 77. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Onur Bulut'un Gomez'e ceza sahası içinde yaptığı faulü VAR'da inceleyen hakem penaltı kararı verdi. Bakasetas kullandığı penaltıyı filelere göndererek takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1 83. dakikada Trabzonspor öne geçti. Gomez'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut Bozok meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2 88. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası çaprazından vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kayserisporlu oyuncular bir kez daha pozisyon ararken meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kontrol etti. Trabzonspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. AA

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