"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Trabzonspor kazanmaya devam ediyor

07 Mayıs 2019, Salı
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

İlk yarı

16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın ceza yayı yakınından kullandığı serbest atışta, kaleci Lung'un müdahale ettiği top sol tarafındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın pasında Rodallega'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Lung'u geçen top yan direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

32. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Kravets'in pasında sağ çaprazda açısı daralan Hasan Hüseyin Acar, düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelerle buluşturdu: 2-1.

34. dakikada Sosa'nın pasında uzak mesafeden Rodallega'nın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Sosa'nın ceza yayından sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, güçlükle topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Varela'nın soldan yerden sert ortasında, yakın mesafede Kravets'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Kravets, etkisiz bir vuruş yapınca kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı çizgisi önünde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

61. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakibinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

64. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, beraberliği sağladı. Varela'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

65. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin ara pasında savunmanın arkasında Abdülkadir Ömür, yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 3-2.

84. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım ile karşı karşıya kalan Novak, meşin yuvarlağı aşırtma bir vuruşla filelere yolladı: 4-2.

86. dakikada Olcay Şahan'ın pasında, Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım uzanarak topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi

Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetiyle puanını 56'ya yükselten bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 12 puan önünde yer alarak ilk 4 sırayı garantiledi.

Karadeniz ekibi, 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

Taraftar sahaya girip Uğurcan ile öz çekim yaptı

Karşılaşmanın 40. dakikasında oyunun durduğu sırada güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek, kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı.

Oyuncuyla öz çekim yapan taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Taraftarlar, sahaya giren genç taraftarın bu eylemine bir süre yoğun tepki gösterdi. 

Hosseini cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Hosseini, cezalı duruma düştü. 

Bordo-mavili futbolcu, 4. sarı kartı nedeniyle gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.

Lung, devam edemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. 

Lung'un yerine 38. dakikada Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna dahil oldu.

AA

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anket şirketi Gallup: Yüzde 50 Trump’ın yaptıklarını onaylamıyor

    Financial Times'tan İstanbul seçimi haberi

    TASS: S-400 Eğitimi Rusya'da bir askeri üstte verilecek

    Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

    Vücudun susuz kalmamasına dikkat edelim

    Malezya'dan kaçırılan 57 milyon dolar ABD tarafından iade edildi

    Türk Toraks Derneği: Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon astım hastası var

    Sinabung Yanardağı Endonezya'yı alarma geçirdi

    Guterres: İdlib'e yapılan saldırılar alarm verici

    Filistin'e Katar'dan 480 milyon dolar destek

    Kongo'da ölü sayısı 979'a yükseldi

    Beş bakanlıktan "Momo" ve "Mavi Balina" adımı

    Sınır ötesine hava harekatı

    Akşener: Demokrat Parti'nin ilan ettiği hürriyet misakı bir kez daha tıkanmıştır

    Kılıçdaroğlu, YSK'nin kararını değerlendirdi

    Sebze enflasyonu maaş artışını 5'e katladı

    Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz?

    “Kur’an Öğrenmeyen Kimse Kalmasın”

    İmamoğlu: Her şey çok güzel olacak

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Deccal’in yalancı cenneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dava
    Faruk ÇAKIR

    Nur menzili, Kastamonu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Çelişkiler ve uyarılar
    Ahmet BATTAL

    Türkiye “Cumhuriyet Merkez Bankası”
    Nejat EREN

    Mutlu bir hayat için anlamlı nasihatler
    Ersin ACAR

    Ahirzaman sıkıntılarından çıkış yolu
    Risale-i Nur'dan

    Oruçla gelen şefkat, şükür ve yardım
    Genel

    Ramazan ayında nasıl beslenmeliyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.