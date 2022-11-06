Trabzonspor, Konyaspor'la berabere kaldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak sahasında 2 puan kaybetti.

7. dakikada Denswil'in uzun pasında sol çaprazda savunmanın arkasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda kaleci Sehic, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Altı pas çizgisi önünde Adil Demirbağ'ın Trezeguet'e yaptığı müdahaleyi izleyen karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, kullandığı penaltı atışıyla topu filelere gönderdi: 1-0

25. dakikada Hamsik'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Sehic güçlükle yatarak topu kornere çeldi.

26. dakikada Trabzonspor, yine penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. Hamsik'in şutunda, ceza alanı içinde Michalek, topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez Trezeguet, kaleci Sehic'in sağından topu filelere yolladı.

32. dakikada Bytqi'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

36. dakikada konuk takımda Ahmet Oğuz, sakatlanarak sedye ile oyunu terk etti. Bu oyuncunun yerine Cebrail Karayel, oyuna dahil oldu. Aynı dakikada Paz'ın yerine de Ikpeazu, görev aldı.

45+8. dakikada Konyaspor farkı bire indirdi. Bartra'nın hatasıyla topu ceza yayı içinde önünde bulan Diouf, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sol üst köşesinden filelere yolladı: 2-1

İkinci yarı

48. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

54. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Hadziahmetovic'in pasında, altı pas içinde Diouf, topu filelere gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla da kontrol edilen pozisyonda gol geçerli sayıldı: 2-0.

64. dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda kaleci Sehic'in çeldiği top Yusuf Erdoğan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top üsten auta gitti.

79. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Bartra'ya doğru geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top kaleci Sehic de kaldı.

80. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına hareketlenen Trezeguet'in şutunda, kaleci Sehic topu üsten kornere gönderdi.

87. dakikada Uğucan Yazgılı, ceza alanı içinde Bartra'ya yaptığı faul sonrası penaltı kararı verdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, pozisyon öncesi Bartra'nın elle topu aldığı gerekçesiyle kararı iptal etti.

90+10. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Sehic, topu kontrol etti.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un Yenilmezlik serisi 31 maça çıktı

Trabzonspor'un, ligde iç sahada yenilmezlik serisi 31 maça çıktı.

Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 608 günlük sürede hiç yenilmedi.

Trabzonspor, iç sahadaki son 31 karşılaşmasında 19 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.

Bakasetas ve Trezeguet cezalı

Sahasında 2 puan kaybeden Trabzonspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın son dakikalarında sarı kart gören Bakasetas ve Trezeguet, 4. sarı kartlarına ulaşarak cezalı durumuna düştü. Bu futbolcular, gelecek hafta MKE Ankaragücü karşısında takımda yer alamayacak.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Değerli bir puan aldık

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu maç öncesi 4 haftadır kazanamadıklarını belirterek, "3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Her maç bizim için negatif seriyi sonlandırmak için şans diyorduk. Trabzon'a bu duygularla geldik. İyi hazırlandık, iyi analiz ettik." dedi.

Bakasetas ve Hamsik gibi oyuncuları kontrol altına alıp oyun organizasyonlarını kırmayı hedeflediklerini ifade eden Palut, şunları söyledi:

"Ama 27 dakikada iki penaltı oldu. Bunun nedeni önde baskıya stoperlerini dahil ettiler, agresifleştirdiler, oyun kurmakta zorlandık. 2-0'lık dezavantaj sonrası bazı hamleler yaptık. Stratejileri değiştirdik. Bu hamlelerde daha negatife gidebilirdi. İlk yarı sonlarına attığımız gol umut, soyunma odasına sinerji getirdi. İkinci yarı dengeyi sağladıktan sonra 10 kişi kaldık. Son 20 dakikayı stoper alıp savunma yaparak bitirdik. Değerli bir puan aldık. Hala kazanamadığımızın farkındayız, 5 maç oldu. Geri dönüş zor deplasmanda. Umarım son maçımızı öz güvenli oynar galibiyetle ligin ilk periyodunu kapatırız."