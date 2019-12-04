Trabzonspor kupada avantaj elde etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Altay, sahasında Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen Altay'a konuk oldu. Bu sezon Türkiye Kupası’nı en az lig kadar önemseyen Fırtına, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Sakatlığının ardından formasına kavuşan Sturridge, gol perdesini açan isim olurken, Altay Leandrinho ile eşitliği yakaladı. Son sözü ise Trabzon'un gol makinesi Sörloth söyledi.

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