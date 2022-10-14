Trabzonspor, Monaco'yu farklı yendi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 yendi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın 44. dakikada Sarr'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen bordo-mavililer, 48. dakikada Hugo, 57. dakikada Bardhi, 69. dakikada Trezeguet'in golleriyle maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gruptaki 4. hafta sonunda 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükselten Karadeniz ekibi, 2. sıraya yükselerek iddiasını sürdürdü. Maç sonu taraftarıyla galibiyeti kutladı Kasımpaşa beraberliği ile zirve yarışında yara alan Trabzonspor, taraftarıyla maç sonu galibiyeti kutladı. Orta alanda toplanarak kolbastı oynayan bordo-mavili takım, daha sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı. İlk yarı 14. dakikada Embolo'nun ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi. 18. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza alanı sağ tarafında son çizgiye inen Bakasetas'ın meşin yuvarlağı Umut Bozok'a aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta çıktı. 20. dakikada Umut Bozok'un hatalı pasında gelişen konuk takım atağında, Fofana'nın ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır güçlükle topu kornere gönderdi. 31. dakikada Denswil'in uzaktan şutunda, kaleci Nübel yerden sekerek üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti. 36. dakikada ceza alanına hareketlenen Bakasetas'ın şutunda, kaleci Nübel topa sahip oldu. 39. dakikada Djaniny'in hatalı pasında, Uğurcan Çakır kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. 40. dakikada ceza alanına doğru sokulan Gbamin'in şutunda, kaleci Nübel, topu kornere çeldi. 42. dakikada Djaniny'in ceza alanı dışı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Nübel, topu kontrol etti. 44. dakikada Trabzonspor, rakibin kendi kalesine attığı gol ile öne geçti. Kaleci Nübel'in uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Sarr'a çarparak filelere gitti: 1-0 Bordo-mavililer, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı. İkinci yarı 48. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0 57. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0 yaptı. Umut Bozok'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0 Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. AA

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