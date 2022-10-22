Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle geçti

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek iç sahasındaki yenilmezlik serisini kazanarak sürdürdü.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü 9. dakikada Slovak yıldızı Marek Hamsik, kaydetti. Sahasında 592 gündür mağlup olmayan bordo-mavililer, ligde sahasındaki yenilmezlik serisini de 30 maça taşıdı. Ligde Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra da 3 puan elde etti. İlk yarı 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0 15. dakikada Njie'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti. 17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü. 21. dakikada Saba'nın pasında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Njie'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan kapanarak tehlikeyi önledi. 30. dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı. Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı. İkinci yarı 49. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi. 52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi. 66. dakikada Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti. 71. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi. 87. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. En düşük taraftar Trabzonspor taraftarları, son dönemlerin en az ilgisini bu maça gösterdi. Tribünlerde 21 bin 125 bordo-mavili taraftar, takımına destek verdi. AA

Okunma Sayısı: 167

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.