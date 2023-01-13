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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

Trabzonspor, taraftarına moral vermek istiyor

13 Ocak 2023, Cuma 14:13
Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de yeni bir sayfa açmak istiyor.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul'da yaptığı durum değerlendirmesinin ardından bordo-mavililer, Medipol Başakşehir karşılaşmasına odaklandı.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında 33 lig maçında 21 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibi, sahasındaki başarılı sonuçları sürdürmek istiyor.

Ligde 7 maçın 5'i iç sahada

Sahasında 676 gündür yenilmeyen Trabzonspor, önündeki 7 lig maçının 5'ini sahasında oynayacak.

Ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir ve ikinci yarının ilk maçında İstanbulspor ile sahasında karşılaşacak bordo-mavililer, 21. haftada Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. 22. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile kendi evinde oynayacak Karadeniz ekibi, 23. haftada İstanbul'da Galatasaray karşısına çıkacak, 24. haftada HangiKredi Ümraniyespor ile 25. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek.

Sahasında topladığı puanlar

Trabzonspor, ligde sahasında 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak topladığı 29 puanın 18'ini elde etti.

Bordo-mavililer, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti.

Daha sonra Arabam.com Konyaspor karşısında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe'yi 2-0, Bitexen Giresunspor'u 3-0 yendi.

AA

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