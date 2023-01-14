Trabzonspor'u rahatlatan kritik 3 puan

Süper Lig'de geçen hafta Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenilen Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek moral buldu.

3. dakikada Peres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

13. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Okaka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

21. dakikada Trabzonspor öne geçti. Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda savunmadan dönen top, Bakasetas'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'ın elinden kaçırdığı top filelerle buluştu: 1-0

26. dakikada Djaniny'in açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra'nın kafa vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

45+8. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, ceza alanı içinde Bartra ve Ndayishimiye'nin yükseldiği top boşta kaldı. Daha sonra Ndayishimiye'nin yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. İki oyuncunun yükseldiği pozisyonda elle oynanıp oynanmadığının kontrolü, VAR uygulamasıyla yapıldı. Pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar verilerek ilk yarı sonlandırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı içinden yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

54. dakikada ceza alanı içinde Berkay Özcan'ın pasında uygun durumdaki Serdar Gürler'in yakın mesafeden şutunda, top üstten auta gitti.

65. dakikada sol taraftan yapılan ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Touba'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

74. dakikada Ömer Ali Şahiner'in soldan ortasında ceza alanı içinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere gönderdi.

90+6. dakikada Medipol Başakşehir'de Okaka, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 32'ye yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Medipol Başakşehir ise 34 puanla 3. sırada kaldı.

Süper Lig'de 8 Mart 2021'de konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 kaybettikten sonra sahasında mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 34 maça çıkardı.

Trabzonspor, söz konusu 34 lig maçında 22 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

Abdullah Avcı: Kazanarak devam etmek önemliydi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, daha önce görev yaptığı Başakşehir Futbol Kulübünün ligin en iyi organize olan takımı olduğunu belirterek, "Hafızası var, Emre Hoca'yla üstüne koyarak ilerliyorlar. Zor müsabaka bizi bekliyordu. Böyle iniş çıkışların olduğu süreçte tekrar kazanarak devam etmek bizim için önemliydi." dedi.

"Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin." diyen Avcı, "Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Başakşehir de biz de 27-28 müsabaka oynayan takımız. Diğerlerinden iki kat fazla. Başakşehir'e hem lig hem Avrupa'da başarılar diliyorum. Oyuncularıma bu süreçte yaptıkları fedakarlık ve kazandıkları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Belözoğlu: Bizim adımıza üzüntü verici

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu da geride kalan sezonun şampiyonu olan önemli bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bizim adımıza üzüntü verici. Oyunun ilk yarısı bizim istediğimiz gibi değildi. Trabzonspor'un istediği şekilde ilerledi. Oyuna belli bölümlerinde dahil olduk." dedi.

İkinci yarıdan daha memnun olduğunu anlatan Belözoğlu, "Oyuncularımın ikinci yarıda göstermiş olduğu oyuna bağlılık ve motivasyonları bizi mutlu etti. Kaybetmek üzüntü verici ama sonuç itibarıyla futbolda bunlar var. Önümüzde çok maçımız var." şeklinde konuştu.