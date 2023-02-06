Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

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