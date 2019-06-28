TFF yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatını yürürlüğe soktu. Yeni eklenen maddelerle federasyon, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Futbol Federasyonu, limiti aşan takımlara, mevcutta olan puan silmenin dışında, yeni eklenen maddeyle transfer yasağı ve kadro sınırlandırması cezası uygulayabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı’nı yürürlüğe soktu. Yenilenen talimatla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Yeni talimatnameyle 14 Ocak 2016’daki Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı yürürlükten resmen kalktı. Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek.

Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019’da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak. Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek.TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek. İhtar, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da karşılaşabilecek. Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek: Yüzde 5’e kadar aşılırsa: İhtar, Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması, Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı, Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadrosınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması, Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması. Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

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KARABORSA BİLET SATANA 3 YIL CEZA

Sporda şiddete karşı yeni önlemler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Gençlik ve Spor eski bakanları AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile bazı AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, “spor alanı” tanımı içerisine alındı. Böylece güvenliğin sağlanması bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de tedbir ve yaptırımlar uygulanabilecek. Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanlar için de bilet satışı yapılabilecek.

Federasyonlar ve spor kulüpleri özel güvenlik hizmeti satın alabilecek. Uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar, 6 aydan bir yıla kadar hapis ve 100 günden 2 bin güne kadar adli para cezası; değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 250 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak üzere uygulanan adli para cezası, 1 yıla kadar hapis cezası olarak artırılıyor. Müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozanlar hakkında 1 yıla kadar uygulanan hapis cezası 3 yıla kadar çıkartılıyor. Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan spor kulüplerine, eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 300 TL idari para cezası kesilecek.

