Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda yarın yapılacak 5 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek. Maçların programı şöyle: 13 Eylül Salı: 13.00 Serhat Ardahanspor-Kars 36 15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor 15.30 Bilecik 1969-Yalovaspor 15.45 Bigaspor-Akhisarspor 19.00 Karabük İdmanyurdu-Bartınspor 14 Eylül Çarşamba: 14.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor 14.30 Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler 14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970 14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor 14.30 Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor 14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor 14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor 14.30 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK 15.00 Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor 15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor 15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği 15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor 15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa 15.45 Bergama Belediyespor-Karşıyaka 19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK 15 Eylül Perşembe: 13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor 14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor 15.00 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 15.00 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 15.45 Çatalcaspor-Edirnespor AA

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