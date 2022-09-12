Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda yarın yapılacak 5 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek.
Maçların programı şöyle:
13 Eylül Salı:
13.00 Serhat Ardahanspor-Kars 36
15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor
15.30 Bilecik 1969-Yalovaspor
15.45 Bigaspor-Akhisarspor
19.00 Karabük İdmanyurdu-Bartınspor
14 Eylül Çarşamba:
14.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor
14.30 Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970
14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor
14.30 Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor
14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor
14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor
14.30 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK
15.00 Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor
15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği
15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa
15.45 Bergama Belediyespor-Karşıyaka
19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK
15 Eylül Perşembe:
13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor
14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor
15.00 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959
15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
15.00 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868
15.45 Çatalcaspor-Edirnespor
AA