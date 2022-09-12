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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

12 Eylül 2022, Pazartesi 14:29
Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu, 1. eleme turunda yarın yapılacak 5 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların sonucunda tur atlayacak takımlar 2. eleme turuna yükselecek.

Maçların programı şöyle:

13 Eylül Salı:

13.00 Serhat Ardahanspor-Kars 36

15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor

15.30 Bilecik 1969-Yalovaspor

15.45 Bigaspor-Akhisarspor

19.00 Karabük İdmanyurdu-Bartınspor

14 Eylül Çarşamba:

14.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor

14.30 Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor

14.30 Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor 

14.30 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK

15.00 Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor

15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği

15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa

15.45 Bergama Belediyespor-Karşıyaka

19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK

15 Eylül Perşembe:

13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor

14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor

15.00 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959

15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

15.00 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868

15.45 Çatalcaspor-Edirnespor

AA

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