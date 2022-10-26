Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

8 Kasım Salı 13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK 14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor 14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor 15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor 17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler 19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor 21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor 9 Kasım Çarşamba 13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor 13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor 13.00 Ümraniyespor-Efeler 09 14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK 14.00 Altınordu-Bodrumspor 14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor 14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu 14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare 14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor 15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor 19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor 21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor 10 Kasım Perşembe 13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor 14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 14.00 Göztepe-Bucaspor 1928 15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor 17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor 19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol 21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor AA

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