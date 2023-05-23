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23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Türkiye Kupası'nda finalistler belli olacak

23 Mayıs 2023, Salı 16:02
Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir, 25 Mayıs Perşembe günü ilk maçta 1-0 mağlup ettiği MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak.

Kupayı son olarak 2013'te müzesine götüren Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

25 Mayıs Perşembe günü yapılacak diğer yarı final rövanşında ise Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-0 üstünlük kurduğu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kupada yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (0-0)

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) (0-1)

AA

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