Türkiye Kupası'nda finalistler belli olacak

Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Medipol Başakşehir, 25 Mayıs Perşembe günü ilk maçta 1-0 mağlup ettiği MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi yarın başlayacak. Kupayı son olarak 2013'te müzesine götüren Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında yarın son şampiyon Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. 25 Mayıs Perşembe günü yapılacak diğer yarı final rövanşında ise Medipol Başakşehir, ilk maçta 1-0 üstünlük kurduğu MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabaka, Eryaman Stadı'nda oynanacak. Kupada yarı final rövanş karşılaşmalarının programı şöyle: Yarın: 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) (0-0) 25 Mayıs Perşembe: 20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman) (0-1) AA

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